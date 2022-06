Fala upałów uderzyła w zachód Europy. Rekord temperatury w Biarritz we Francji - 41 st. C

W kurorcie Biarritz nad Zatoką Biskajską na zachodzie Francji w sobotę odnotowano rekordową temperaturę: 41 stopni Celsjusza. Kolejne rejony położonej na południu Hiszpanii Andaluzji objęto ostrzeżeniem pomarańczonym, a ich mieszkańcom odradza się wychodzenie na ulicę i uprawianie sportów w ciągu dnia.

Cytowani przez agencję AFP francuscy meteorolodzy podali w sobotę, że w turystycznym mieście Biarritz odnotowano tego dnia rekordową temperaturę 41 st. C, a niespotykana od dawna fala upałów dotknęła także inne obszary kraju.

W piątek dziewięć francuskich gmin pobiło miesięczny rekord temperatur, w sobotę dwie trzecie kraju - w związku z upałami - znajduje się w stanie gotowości stopnia czerwonego lub pomarańczowego, służących do określenia wymaganej od obywateli czujności w obliczu wysokich temperatur. Na zachodzie i południowym zachodzie Francji temperatura powietrza osiąga powyżej 40 st. C - podał w sobotę francuski dziennik "Le Parisien".

Hiszpańska agencja meteorologiczna Aemet rozszerzyła w sobotę ostrzeżenie pomarańczowe na kolejne gminy położonej na południu kraju Andaluzji. Pogotowie ratunkowe wspólnoty autonomicznej wezwało do częstego picia wody oraz unikania napojów słodkich i alkoholu, które sprzyjają odwodnieniu, a także unikania przebywania na słońcu. W najgorętszej w sobotę okolicy Środkowej Doliny Gwadalkiwiru w prowincji Kordoba ostrzegano przed temperaturą mogącą dojść do 41 st. C.