Famed Żywiec: koronawirus utrudnia dostawę sprzętu do odbiorców

Wytwórca sprzętu medycznego Famed Żywiec ma kłopoty z dostawą produktów za granicę. Spółka podała w środę, że to efekt epidemii koronawirusa, przez którą rosną stawki za przewóz lotniczy. Z tego powodu łóżka dla szpitali palestyńskich trafią tam drogą morską.

"Producenci sprzętu medycznego mierzą się z wyzwaniami związanymi z transportem, wynikającymi z aktualnej sytuacji +lockdownu+. Nawet kilkunastokrotny wzrost stawek za przewóz lotniczy i odwoływania lotów cargo, a w transporcie samochodowym problemy związane m.in. z kontrolami na granicach, powodują wydłużenie czasu dostaw. Sprawia to, że szpitale prowadzące walkę z epidemią koronawirusa nie mogą uzupełniać braków sprzętowych w najkrótszym możliwym czasie" - głosi komunikat spółki, która podkreśliła, że dostawy do polskich szpitali odbywają się bez zakłóceń.

Dostawa do Autonomii Palestyńskiej obejmuje łóżka Famed Nexo. Zaprojektowane są one tak, by maksymalnie ułatwić personelowi opiekę nad pacjentem. "Zaprojektowano je z myślą o salach szpitalnych i oddziałach opieki długoterminowej. Jednak ich funkcjonalność odpowiada potrzebom również bardziej wymagających środowisk szpitalnych, w tym oddziałów intensywnej opieki medycznej" - wyjaśnił wiceprezes Famedu Marek Suczyk.

Żywiecka spółka podkreśliła, że ogromnym wyzwaniem jest obecnie organizacja sprawnego transportu międzynarodowego. Wprowadzenie kontroli na granicach wydłużyło czas dostaw. Trudności w transporcie lotniczym są związane z niepewnością terminów lotów i ich odwoływaniem. Dynamicznie zmieniają się ceny usług. W skrajnych przypadkach cena za transport lotniczy rosła do poziomu, w którym koszt dostarczenia przekroczył wartość zamówionego sprzętu.

Paulina Sulecka-Adamek, menadżer ds. sprzedaży w Famedzie Żywiec, poinformowała, że firma zmuszona była zrezygnować z dostawy drogą lotniczą do Autonimii Palestyńskiej, co wydłuży operację. Zamówienie zostanie przesłane drogą morską.

Sulecka-Adamek wyjaśniła, że w normalnych warunkach koszt wyekspediowania dostawy samolotem powinien oscylować wokół 50 gr. za 1 kg. "Obecnie stawka przekroczyła poziom 12,5 zł. W trakcie negocjacji ze spedytorami doszło do sytuacji, w której stawka za transport samolotem 100 egz. łóżek, w ciągu kilkunastu godzin wzrosła ze 100 tys. zł do 230 tys. zł. W takiej sytuacji cała transakcja przestałaby mieć ekonomiczny sens. Dlatego zdecydowaliśmy się na wysyłkę statkiem" - powiedziała.

Spółka podała, że w ostatnim czasie przekazała odbiorcom ok. 200 egzemplarzy łóżek przeznaczonych na oddziały intensywnej opieki medycznej. Wyposażone są w technologię antybakteryjną zabezpieczającą przed rozwijaniem się drobnoustrojów. Trafiły do szpitali w Chinach, Włoszech, Hiszpanii, Arabii Saudyjskiej, a także polskich placówek w Warszawie, Chełmie, Puławach i Szczecinie.

"W najbliższym czasie planowana jest finalizacja zamówień m.in. do szpitali w Olsztynie i Tomaszowie Mazowieckim. Zagraniczne kontrakty będą realizowane dla klientów z Włoch, Chin, Niemiec, Rosji, Chorwacji i Macedonii. Łączna liczba zamówionych łóżek szpitalnych to kilkaset egzemplarzy. W ub.r. Famed dostarczył szpitalom na całym świecie ponad 1,6 tys. sztuk tego rodzaju sprzętu" - podała spółka.

Famed podał także, że wprowadził podnoszące bezpieczeństwo pracowników zasady dostaw krajowych, które odbywają się planowo i bez zakłóceń. Szefowa logistyki Małgorzata Kotajny-Szewczyk, powiedziała, że rozładunki odbywają się obecnie przed budynkiem szpitala, a za rozwiezienie sprzętu do sal odpowiada personel danej placówki. "Gdy wymagana jest instalacja sprzętu i szkolenie, dokonują tego nasi przedstawiciele, których zaopatrujemy we wszystkie środki ochrony osobistej" - wyjaśnia Famedu Żywiec.

Famed Żywiec specjalizuje się w tworzeniu innowacyjnych technologii i kompleksowych rozwiązań dla sektora medycznego. Firma działa w branży medycznej od 1947 r. Produkty dostarcza do odbiorców w kraju oraz 100 państwach w Europie, Azji, Afryki i Ameryce Północnej.