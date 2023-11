Fatalna passa Chin trwa. Tego się nie da zamieść pod dywan

Chiński import w październiku 2023 roku niespodziewanie poszedł w górę, ale spadek kluczowego dla tamtejszej gospodarki eksportu przyspieszył. Fatalna passa trwa i pogłębia tylko czarny obraz kondycji gospodarki Państwa Środka.

Chiński eksport kurczy się rok do roku już szósty miesiąc z rzędu, co jest najgorszą passą od 2015 roku.

Chińczycy mają poważne problemy gospodarcze m.in. z powodu spowolnienia w światowej gospodarce i pęknięcia bańki na tamtejszym rynku nieruchomości.

W październiku poprawę w wymianie handlowej spośród największych swoich partnerów Chiny odnotowały tylko z Australią, co jest efektem zniesienia barier celnych. Dominujący trend jest jednak inny, gdy Chiny pogrążają się w autorytaryzmie i zaostrzają wojenną retorykę.

Chiński eksport skurczył się o 6,4 proc. rok do roku w październiku 2023 roku wobec 6,2 proc. odnotowanych we wrześniu. To też odczyt znacznie poniżej prognozy, która zakładała spadek eksportu o 3,3 proc.

Z kolei chiński import odnotował wzrost o 3 proc. rok do roku wobec spadku o 6,2 proc. odnotowanego we wrześniu i prognozy zakładającej spadek o 3,3 proc. w październiku.

Chiński eksport na minusie to wyraz głębszych problemów

Eksport z Chin jest na minusie (rok do roku) od 6 miesięcy, co jest najdłuższą tego typu passą od 2015 roku.

Jak zauważa agencja Reuters, te dane pokazują, że druga co do wielkości gospodarka świata wciąż napotyka poważne problemy mimo poprawy wewnętrznego popytu.

Głównymi jej zmartwieniami pozostaje pęknięcie gigantycznej bańki na chińskim rynku nieruchomości i spowolnienie w gospodarce światowej, które hamuje zapotrzebowanie na towary z Chin.

Jak stwierdza w wypowiedzi dla Reutersa Xu Tianchen, analityk z Economist Group, problemy chińskiego eksportu pogłębiają się, gdy światowe zapotrzebowanie na elektronikę rośnie, co widać w statystykach dotyczących eksportu z Korei Południowej czy Wietnamu.

Wymiana handlowa z wszystkimi głównymi partnerami Chin maleje, w tym eksport do kluczowego dla Chin regionu Azji Południowo-Wschodniej aż o 15 proc.

Chińscy komuniści na kolizyjnym kursie ze światem zewnętrznym

Wyjątek stanowi Australia, co jest efektem luzowania politycznych napięć w stosunkach z tym krajem i m.in. zniesienia barier celnych na australijskie zboże i wino.

Relacja z Australią dobrze pokazują jednak problemy, na jakie napotyka w ostatnim czasie Komunistyczna Partia Chin.

Pod rządami Xi Jinpinga Chiny powracają do modelu jednowładztwa, zarzuconego wcześniej przez komunistów po tragediach, jakich ten kraj doświadczył za czasów Mao Tse Tunga.

Xi Jinping na partyjnym zjeździe pod koniec 2022 roku praktycznie zapewnił sobie dożywotnie przewodnictwo w partii, a w 2023 roku "porządki" w partii są kontynuowane, włączając w to zagadkowe zniknięcia najwyższych urzędników państwowych.

Równocześnie Chiny prowadzą coraz bardziej agresywną politykę w regionie, ostatnio m.in. zaostrzając wojenną retorykę wobec Tajwanu czy zaogniając terytorialny spór z Filipinami.

Australia podpadła Chińczykom przez Covid i zarzuty wobec Huawei

Australijczycy z kolei w ostatnich latach podpadli chińskim komunistom za rządów centroprawicowego premiera Scotta Morrisona, który m.in. odmówił chińskiemu koncernowi Huawei dostępu do sieci 5G. Powodem były obawy o bezpieczeństwo narodowe po serii skandali związanych z podejrzeniami, że chiński rząd mógł wykorzystywać urządzenia i technologie Huawei do szpiegowania swoich "partnerów", w tym w szczególności Australii.

Huawei nie przyznaje się do zarzutów, jednak Australijczycy dysponują własnymi dowodami w tej sprawie.

Morrison wzywał też do powołania specjalnej komisji do zbadania prawdziwych źródeł Covid-19. To wywołało bardzo nerwową reakcję ze strony chińskich komunistów.

Chińczycy oficjalnie nie tylko zaprzeczają bowiem teorii, że epidemię Covid-19 tak naprawdę spowodował wyciek wirusa z laboratorium zajmującego się chorobami wywoływanymi przez koronawirusy w Wuhan.

Nie zgadzają się też z zarzutami artykułowanymi przez niektórych polityków z rządu Morrisona mówiących o zaniedbaniach ze strony Chin. Zwracali oni m.in. uwagę na fakt, że choć loty z Wuhan do innych części Chin odwołano już w styczniu 2020 roku, to taką samą decyzję odnośnie lotów międzynarodowych z Wuhan komuniści podjęli dopiero w marcu 2020 roku.

Chińczycy nie mają sobie w tej sprawie nic do zarzucenia. Oficjalna chińska propaganda twierdzi też, że nie ma w ogóle jednoznacznych dowodów na to, że źródło epidemii było w Chinach.

Poprawa relacji z Australią nie odwróci dominującego trendu

Obecnie za rządów centrolewicowego premiera Australii Anthony'ego Albanese dochodzi do ocieplenia stosunków, do czego bazą jest przede wszystkim wymiana handlowa. Australia eksportuje kluczowe surowce, których Chińczycy bardzo potrzebują. Z kolei Chiny to kraj, do którego Australijczycy eksportują zdecydowanie najwięcej.

Gdy jednak Albanese próbuje zasypywać dziurę w relacjach z Chinami, globalne tendencje są inne.

Światowy kapitał rozpoczął odwrót od Chin, gdy po inwazji Rosji na Ukrainę i niejednoznacznym stanowisku wobec niej Chin, inwestorzy zaczęli zwracać większą uwagę na ryzyko, jakie wiąże się z lokowaniem swoich biznesowych nadziei w kraju, który sam uważa odzyskanie Tajwanu za główny cel swojej polityki zagranicznej.