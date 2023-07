Mimo ponownego otwarcia się Chin i zniesienia drakońskich przepisów pandemicznych, przedstawiciele europejskiego biznesu wykazują pesymizm. Według przedsiębiorców, wbrew zapowiedziom Pekinu, klimat inwestycyjny w Państwie Środka znacząco się popsuł.

Rekordowe 64 proc. respondentów odpowiedziało, że robienie interesów w Chinach stało się w 2022 r. trudniejsze.

To nie koniec negatywnych rekordów. Aż 53 proc. europejskich firm nie planuje w 2023 r. zwiększyć swojej obecności na chińskim rynku.

Takie wyniki skłoniły autorów raportu do postawienia hipotezy, cały czas szokującej dla dużej części środowiska biznesowego - decoupling stał się faktem.

Aż 64 proc. firm skarży się na nierówne traktowanie przez chińskie władze

Europejska Izba Handlowa w Chinach opublikowała swój coroczny raport na temat nastrojów europejskich firm robiących interesy w Chińskiej Republice Ludowej (ChRL).

Badanie przeprowadzono w lutym i na początku marca 2023 r. wśród ok. 1,8 tys. członków izby. Rekordowe 64 proc. respondentów odpowiedziało, że robienie interesów w Chinach stało się w 2022 r. trudniejsze. To nie koniec negatywnych rekordów. Aż 53 proc. europejskich firm nie planuje w 2023 r. zwiększyć swojej obecności na chińskim rynku. To wzrost o 15 pp. w porównaniu z rokiem ubiegłym. Ponad połowa członków izby (55 proc.) nie umieściła Chin wśród trzech najważniejszych rynków dla swoich przyszłych inwestycji.

Przyczyną tak kiepskich nastrojów są nie tylko doświadczenia z okresu pandemii. Według 59 proc. badanych środowisko biznesowe w Chinach stało się zbyt upolitycznione. Aż 64 proc. skarży się na nierówne traktowanie przez chińskie władze. Nie jest to nowe zjawisko- przewija się ono w raportach poszczególnych izb handlowych od lat. Jednak problemy gospodarcze spowodowane przez pandemię sprawiły, że władze lokalne otwarcie preferują rodzime firmy, a Pekin niewiele może z tym zrobić.

W stosunku do ubiegłego roku wzrosła liczba europejskich firm doświadczających zamykania dostępu do rynku i wymuszania transferu technologii. Kolejnych 62 proc. przedsiębiorstw skarży się na utracone szanse biznesowe, czyli kontrakty nie zawarte z powodu wspomnianych wyżej ograniczeń. Na to wszystko nałożyły się kwestie geopolityczne, podsycone przez rosyjską napaść na Ukrainę. Zagraniczne firmy działające w Chinach zaczęły na poważnie rozważać scenariusze na wypadek kryzysu wokół Tajwanu i wybuchu wojny amerykańsko-chińskiej.

Decoupling w kontaktach z Chinami stał się faktem

Wielka i mała polityka to nie jedyne wyzwania, z jakimi muszą się mierzyć członkowie Europejskiej Izby Handlu. Kolejna kwestia, to rosnąca świadomość polityczna klientów, tak w Chinach, jak i poza nimi. Konsumenci chcą wiedzieć skąd pochodzą produkty i odrzucają te, które godzą w ich przekonania, jak np. bawełna z Xinjiangu. Uderzyło to w przeszło jedną czwartą respondentów. Wraz z kolejnymi sankcjami, wymienianymi głównie między USA i ChRL, firmy muszą budować osobne łańcuchy dostaw - jeden obsługujący rynek chiński, drugi resztę globu.

Wszystko to odbija się na biznesie. Rekordowe 30 proc. mówi o spadkach w zysku - to trzykrotnie więcej firm niż rok wcześniej. Ponadto pandemiczne ograniczenia w podróżowaniu do Chin spowodowały utrudnienia w komunikacji między głównymi siedziba firm w UE a ich chińskimi filiami, co zwiększa ryzyko inwestycyjne. Efektem stało się przenoszenie głównych przedstawicielstw na Azję poza ChRL. Postąpiło tak albo planuje to zrobić 10 proc. uczestniczących w badaniu przedsiębiorstw. Dał się też zanotować odpływ kapitału z Chin. Swoje inwestycje, głównie do Indii i Azji Południowo-Wschodniej, przesunęło w 2022 r. 11 proc. europejskich firm. Co ciekawe, aż 38 proc. respondentów zaobserwowało przenoszenie się poza ChRL swoich chińskich klientów i dostawców.

Takie wyniki skłoniły autorów raportu do postawienia hipotezy, cały czas szokujący dla dużej części środowiska biznesowego - decoupling (wstrzymanie wymiany handlowej, wymiany kapitału, ludzi i idei) stał się faktem. Biorąc pod uwagę cykle koniunkturalne zagraniczny kapitał nieprędko wróci do Chin. Nie oznacza to, że europejskie firmy skreślają chiński rynek. W przypadku zniesienia obecnych ograniczeń i utrudnień aż 63 proc. członków izby deklaruje chęć zwiększenia inwestycji w Państwie Środka.

Raport można pobrać tutaj