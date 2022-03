Fed podwyższył stopy procentowe w USA

Amerykańska Rezerwa Federalna podniosła w środę główną stopę procentową w USA do przedziału 0,25-0,50 proc. W komunikacie po posiedzeniu Fed uznał dalsze podwyżki stóp proc. za właściwe - podała w środę agencja Reutera.

"Bank centralny USA przewidział podwyżki stóp procentowych o równowartość ćwierci punktu procentowego na każdym z sześciu pozostałych posiedzeń w tym roku, co spowoduje, że do końca 2022 r. docelowa stopa funduszy federalnych znajdzie się w przedziale od 1,75 proc. do 2,00 proc. Przewiduje się, że do końca przyszłego roku stopa ta wyniesie 2,80 proc., czyli powyżej poziomu 2,40 proc." - przekazał Reuters.

"Członkowie Fed obniżyli swoje szacunki wzrostu gospodarczego na 2022 r. do 2,8 proc. z 4 proc. przewidywanych w grudniu" - odnotowała agencja.