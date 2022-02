Fiala: rządy Polski i Czech łączy stanowisko w sprawie zagrożenia Ukrainy

Z premierem Mateuszem Morawieckim zgodziliśmy się dziś, że mamy bardzo wyraźne i jasne stanowisko w kwestii zagrożenia Ukrainy agresją rosyjską, przekuwane na konkretne działania polityczne - powiedział w czwartek premier Czech Petr Fiala. Jak dodał, Polska i Czechy wyraziły też solidarność z Ukrainą.

Podczas konferencji prasowej w Pradze, podczas której ogłoszono porozumienie między Polską a Czechami w sprawie czeskiej skargi do Trybunału Sprawiedliwości UE ws. funkcjonowania elektrowni i kopalni węgla brunatnego w Turowie, Fiala odniósł się m.in do kwestii zagrożenia agresją rosyjską na terytorium Ukrainy. Podkreślił, że bez względu na porozumienie w kwestii Turowa rządy Polski i Czech mają wspólne poglądy i stanowiska w tej sprawie.

"Dzisiaj z premierem Morawieckim (...) zgodziliśmy się, że mamy bardzo wyraźne i jasne stanowisko, które przekuwa się na bardzo konkretne czyny polityczne. Nasz kraj i Polska wyraziły solidarność i (zadeklarowały - PAP) aktywną pomoc dla Ukrainy. Mamy te same poglądy, jeżeli chodzi o ryzyko agresji ze strony Rosji, nasze kraje łączy doświadczenie historyczne w tej materii. Nasze kraje podkreślają istotność współpracy w ramach NATO, uważamy, że bezpieczeństwo w Unii (Europejskiej) musi być zawsze rozpatrywane w powiązaniu z NATO" - powiedział Fiala.

Dodał, że rządy obu krajów nie lekceważą zagrożenia konfliktem. "Musimy działać bardzo zdecydowanie, wspierać Ukrainę bardzo konkretnymi działaniami i dawać Rosji do zrozumienia, że są pewne granice, których nie wolno przekraczać. Kiedy uda nam się stworzyć wspólne, wyraźne stanowisko krajów NATO, będzie to najlepsze, co możemy zrobić w tej sytuacji" - wskazał szef czeskiego rządu.

Pod koniec ubiegłego roku Rosja sformułowała szereg żądań wobec USA i NATO, nazywając je propozycjami w sprawie gwarancji bezpieczeństwa. Rosja domaga się prawnych gwarancji nierozszerzenia NATO m.in. o Ukrainę; kraje Sojuszu wykluczyły już spełnienie tego postulatu. W przypadku niezrealizowania żądań Moskwa zapowiada kroki, w tym militarne, chociaż nie precyzuje, na czym miałyby polegać.

Ukraina i państwa zachodnie uważają, że skoncentrowanie żołnierzy przy ukraińskiej granicy przez Rosję ma służyć wywarciu presji na Kijów i wspierające go stolice. Eksperci wojskowi oraz zachodnie rządy mówią o realnej groźbie rosyjskiej agresji.