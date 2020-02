Fidesz w PE z zadowoleniem o skierowaniu na unijny szczyt sprawy praworządności

Szef delegacji węgierskiego Fideszu w Parlamencie Europejskim Tamas Deutsch z zadowoleniem przyjął we wtorek propozycję, by kwestią praworządności w jego kraju w ramach procedury z art. 7 unijnego traktatu zajął się szczyt UE. Jego zdaniem to zakończy sprawę.

Wcześniej tego dnia szef frakcji EPL, do której należy PO, ale również węgierski Fidesz, Manfred Weber oświadczył, że problemem praworządności w Polsce i na Węgrzech powinni zająć się szefowie państw i rządów krajów unijnych na szczycie. Jak poinformował, zwrócił się w tej sprawie do przewodniczącego Rady Europejskiej Charles'a Michela.

"Fidesz w PE z zadowoleniem przyjmuje oświadczenie Manfreda Webera. Od dłuższego czasu tego właśnie domagał się rząd Węgier. Procedury na podstawie art. 7 powinny zostać omówione na Radzie Europejskiej i zamknięte jak najszybciej. Polowanie na czarownice musi zostać zakończone" - napisał Deutsch na Twitterze.

Zarówno Budapeszt jak i Warszawa chciałyby zakończenia prowadzonych wobec nich procedur z art. 7 unijnego traktatu. Na razie sprawą zajmuje się Rada ds. Ogólnych, która kilkakrotnie organizowała wysłuchania Węgier i Polski, ale nie zdecydowała się na kolejny krok, czyli na stwierdzenie istnienia wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia przez te państwa wartości unijnych. Potrzeba do tego poparcia czterech piątych unijnych stolic. Zdaniem dyplomatów takiej większości nie ma.

Unijny traktat przewiduje, że sprawa może formalnie trafić na posiedzenie Rady Europejskiej. Ta musi być jednak jednomyślna, jeśli miałoby dojść do nałożenia sankcji. Nie ma na to najmniejszej szansy, bo Polska i Węgry bronią się wzajemnie, dlatego niektórzy przedstawiciele w Brukseli i Strasburgu widzą w tym szansę na doprowadzenie do zamknięcia procedury.

Zgodnie z unijnym prawem Rada Europejska może po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego jednomyślnie stwierdzić, że doszło do poważnego i stałego naruszenie wartości unijnych w konkretnym kraju członkowskim. Takie stwierdzenie otwiera drogę do decyzji o zawieszeniu niektórych praw tego państwa członkowskiego UE, łącznie z prawem do głosowania przedstawiciela rządu tego kraju w Radzie.