Filipiny: Chiny podpisują kontrakt na budowę kolei, obiecują szczepionki, granty i kredyty

500 tys. darmowych szczepionek przeciwko Covid-19 i granty w wysokości 77 mln USD obiecał w sobotę filipińskim władzom minister spraw zagranicznych Chin Wang Yi. Podpisano także kontrakt na budowę linii kolejowej na północ od Manili.

Pekin obiecał za darmo dostarczyć Filipinom 500 tys. dawek szczepionki przeciwko Covid-19.

Dodatkowo kraje zawarły kontrakt na budowę ponad 70-kilometrowego odcinka linii kolejowej, który ma powstać na północ od Manili.

Podczas wizyty kraje podpisały także umowę, w ramach której na Filipiny mają trafić granty w łącznej wysokości 500 mln juanów (77 mln USD). Jak informuje agencja Reutera, to siódmy taki program grantowy od 2016 roku. Zwiększa on sumę chińskich dotacji do 3,25 mld CNY (500 mln USD). Pekin zaproponował także nowe kredyty na realizację przedsięwzięć infrastrukturalnych.

Jak poinformował ambasador Chin w Manili, podczas dwudniowej wizyty najważniejszego chińskiego dyplomaty na Filipinach kraje zawarły kontrakt na budowę ponad 70-kilometrowego odcinka linii kolejowej, który ma powstać na północ od Manili. Warta 940 mln USD linia ma połączyć międzynarodowe lotnisko z portem i specjalną strefą ekonomiczną nad Zatoką Subic.

Podczas rozmów z Wangiem kierujący filipińską dyplomacją Locsin oświadczył, że bliska współpraca w walce z Covid-19 pogłębiła relacje i przyjaźń między krajami. Wspomniał jednak o różnicach zdań w sporze na Morzu Południowochińskim, podkreślając konieczność rozwiązania spornych kwestii w sposób pokojowy i zgodnie z prawem międzynarodowym.

Pekin zgłasza historyczne pretensje do 90 proc. obszaru tego morza, w tym do wód w świetle obowiązującego prawa międzynarodowego należących do okolicznych państw - poza Filipinami także Wietnamu, Malezji i Brunei.

Filipiny spierają się z Pekinem o płyciznę Scarborough i archipelag wysp Spratly. Na obszarach, które oba kraje uważają za podlegające swojej jurysdykcji, dochodzi do częstych incydentów z udziałem kutrów i okrętów straży przybrzeżnej.

W 2016 roku Stały Trybunał Arbitrażowy w Hadze obalił roszczenia terytorialne Chin wobec Filipin. Władze w Pekinie zignorowały jednak jego orzeczenie.

We wrześniu 2020 roku Locsin podkreślił, że mimo negocjacji z Pekinem kodeksu postępowania na Morzu Południowochińskim Manila chce dalszej obecności amerykańskiej marynarki wojennej na spornym akwenie. Stany Zjednoczone, tradycyjnie bliski sojusznik Filipin, prowadzą na jego wodach regularne patrole, tzw. ćwiczenia swobody żeglugi.

Wang Yi odwiedził Filipiny w ramach sześciodniowej wizyty w krajach Azji Południowo-Wschodniej. Jego podróż jest widziana jako próba wzmocnienia więzi z tym regionem i przygotowanie gruntu przed rozpoczęciem w USA prezydentury Joe Bidena.

Składając wizyty w Birmie, Indonezji, Brunei i na Filipinach, Wang wszędzie obiecywał szczepionki i inwestycje infratstrukturalne w ramach Inicjatywy Pasa i Szlaku (BRI). W rozmowach z Dżakartą ważnym wątkiem było zniesienie barier i wyrównywanie bilansu handlowego. W Birmie poruszono z kolei kwestię repatriacji uchodźców Rohinghya i bezpieczeństwa granic. Pekin odgrywa kluczową rolę w negocjacjach pomiędzy birmańską armią a grupami zbrojnymi reprezentującymi tamtejsze mniejszości etniczne.

Analizując relacje Chin z krajami Azji Południowo-Wschodniej redaktor internetowego magazynu "Diplomat" Sebastian Strangio zauważył, że region ten jest dla Pekinu podwójnie ważny w czasie eskalujących napięć ze Stanami Zjednoczonymi.

"Podczas gdy administracja Bidena prawdopodobnie skupi się na wzmacnianiu więzi z sojusznikami i partnerami na zindustrializowanym Zachodzie, Chiny próbują pozycjonować się jako partner bardziej układny, o mniej osądzającym podejściu do postkolonialnych narodów Azji i Afryki. Oferują przy tym wsparcie gospodarcze, deklarują poszanowanie suwerenności i wzajemnej nieingerencji" - ocenił.

Od października Wang Yi odwiedził wszystkie kraje Azji Południowo-Wschodniej poza Wietnamem. Zakończoną w sobotę wizytę w regionie poprzedziła podróż po krajach Afryki, na której trasie znalazły się Nigeria, Demokratyczna Republika Konga, Botswana, Tanzania i Seszele.

Z Kuala Lumpur Tomasz Augustyniak