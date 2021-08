Filipiny: Duterte ogłosił, że będzie kandydował na wiceprezydenta

Obecny prezydent Filipin Rodrigo Duterte, który zgodnie z prawem nie może ubiegać się o reelekcję, będzie kandydatem na wiceprezydenta w przyszłorocznych wyborach – poinformowała we wtorek rządząca partia PDP-Laban.

Wiceprzewodniczący PDP-Laban Karlo Nograles powiedział we wtorek, że filipiński przywódca zgodził się na to "poświęcenie" w reakcji na "wołanie narodu". Jednak zdaniem opozycji Duterte próbuje w ten sposób utrzymać się u władzy, korzystając z "tylnych drzwi", a także uchronić się przed zarzutami karnymi w związku z morderstwami, do których doszło w ramach promowanej przez niego tzw. wojny z narkotykami.

Filipińska konstytucja pozwala na jedną, sześcioletnią kadencję prezydencką.

Powszechnie oczekuje się, że o fotel prezydenta z ramienia rządzącej partii będzie ubiegał się senator Christopher "Bong" Go, prawa ręka Dutertego.

Znany z kontrowersyjnych, populistycznych wypowiedzi Duterte objął urząd w 2016 roku. Za jego kadencji doszło do znacznego oziębienia stosunków jego kraju ze Stanami Zjednoczonymi - tradycyjnie bliskim sojusznikiem kolejnych rządów w Manili. Prezydent wielokrotnie sugerował, że zamierza rozluźnić bliskie relacje z Waszyngtonem, zamiast tego zacieśniając więzi z Rosją i Chinami.

Wkrótce po przejęciu władzy zainicjował "wojnę z narkotykami", publicznie zachęcając policjantów i zwykłych obywateli do "zabijania narkomanów", a o handel zakazanymi substancjami oskarżył dziesiątki polityków, sędziów, oficerów wojska i policji. Krytycy opisują to jako pretekst do usuwania przeciwników politycznych. Według raportu wysokiej komisarz ONZ ds. praw człowieka kampania doprowadziła do systematycznych i szeroko rozpowszechnionych zabójstw tysięcy osób, których sprawcy w większości pozostają bezkarni. Rząd Filipin odrzucił te zarzuty jako bezpodstawne.

Duterte prześladował także niezależne media, m.in. prowadząc prawną batalię z portalem Rappler i jego redaktorką naczelną Marią Ressą oraz z największą siecią telewizyjną ABS-CBN, której zdominowany przez zwolenników prezydenta Senat w 2020 r. nie odnowił wieloletniej koncesji na nadawanie. Duterte jest również znany ze stwierdzenia, że bycie dziennikarzem nie uchroni przed zabójstwem tych pracowników mediów, którzy są "s...synami".

W 2020 roku amerykański Senat nałożył sankcje na członków filipińskiej administracji, anulując m.in. wizę bliskiego współpracownika Dutertego, senatora Ronalda Dela Rosy. W odpowiedzi filipiński przywódca wypowiedział traktat obronny umożliwiający pobyt na terytorium azjatyckiego kraju tysięcy amerykańskich żołnierzy. Ostatecznie traktat został jednak przedłużony po trwającej blisko półtora roku niepewności.

