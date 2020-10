Filipiny: Kogut przeciął tętnicę udową oficera policji; mężczyzna zmarł

Policjant z Filipin zginął podczas nalotu na miejsce, w którym odbywały się zakazane w czasie pandemii koronawirusa walki kogutów. Jeden z ptaków wykorzystywanych do walk przeciął tętnicę udową oficera metalowym ostrzem przytwierdzonym do nogi - poinformowała we wtorek agencja AFP.

Do wypadku doszło w San Jose w prowincji Northern Samar w poniedziałek, kiedy oficer policji Christian Bolok, zbierając dowody, podniósł koguta. Zwierzę uderzyło ostrzem w lewe udo mężczyzny, który się wykrwawił - powiedział agencji AFP Arnel Apud, szef policji prowincji Northern Samar.

"To był nieszczęśliwy wypadek i pech, którego nie potrafię wyjaśnić" - stwierdził Apud. "Nie mogłem w to uwierzyć, kiedy po raz pierwszy mi o tym doniesiono" - dodał.

Popularnych na Filipinach walk kogutów, w których uczestniczą dwa ptaki z przywiązanymi do nóg metalowymi ostrzami, zakazano w czasie pandemii koronawirusa, żeby zapobiec gromadzeniu się ludzi.