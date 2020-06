Filipiny: Największy wzrost liczby zakażeń Covid-19 od początku epidemii

Na Filipinach w ciągu ostatniej doby wykryto 1 150 nowych zakażeń koronawirusem i jest to największy wzrost liczby infekcji od początku epidemii w tym państwie - poinformował we wtorek resort zdrowia. Zwiększa się także bilans ofiar Covid-19 w Indonezji.

Na Filipinach wirusem SARS-CoV-2 zakaziło się łącznie 31 825 osób, spośród których 1 186 zmarło, z czego 9 w ciągu ostatnich 24 godzin - podało ministerstwo zdrowia w komunikacie. Dodano, że 8 442 chorych wyzdrowiało.

Najbardziej dotkniętym pandemią państwem w regionie Azji Południowo-Wschodniej pozostaje jednak Indonezja, w której odnotowano najwięcej infekcji i spowodowanych nimi zgonów.

W ciągu ostatniej doby potwierdzono tam kolejnych 1 051 zakażeń, zwiększając ich liczbę do 47 896. Na Covid-19 zmarło też 35 chorych, łącznie epidemia w Indonezji pochłonęła 2 535 ofiar - powiedział przedstawiciel resort zdrowia Achmad Yurianto. Uzupełnił, że 19 241 osób wyzdrowiało.

Systematycznie maleje za to liczba nowo wykrywanych infekcji w Singapurze. W ciągu ostatniej doby stwierdzono ich 119, od początku epidemii 42 432 - zakomunikowano we wtorek na oficjalnej stronie rządowej. Ośrodkami rozprzestrzeniania się choroby w tym kraju pozostają hostele i pomieszczenia sypialne, w których mieszkają migranci zarobkowi. 200 osób przebywa w szpitalach, z czego jedna w stanie ciężkim. Mimo dużej liczby zakażeń według oficjalnych danych na Covid-19 w Singapurze zmarło do tej pory 26 osób, a 35 590 pacjentów uznano za zdrowych.