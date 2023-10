Filipiny: nie wtargnęliśmy na wody Chin, to nasze podwórko

Po tym jak w poniedziałek chińskie wojsko oskarżyło Filipiny o "wtargnięcie" na wody pod chińską jurysdykcją, rzecznik filipińskiej armii stwierdził, że "nie można wtargnąć na własne podwórko", a doradca ds. bezpieczeństwa narodowego zaznaczył, że Manila ma "pełne prawo" do patrolowania atolu Scarborough, który znajduje się w wyłącznej strefie ekonomicznej Filipin. Wezwał też Chiny do zaprzestania "agresywnych działań na filipińskich wodach" – podaje we wtorek filipiński portal Rappler.

Rzecznik Dowództwa Południowego Armii Ludowo-Wyzwoleńczej Chin płk. Tian Junli powiedział w poniedziałek, że filipiński okręt wojenny "wtargnął na wody przyległe do chińskiej wyspy Huangyan Dao (atol Scarborough w nazewnictwie chińskim) bez zgody chińskiego rządu", co "poważnie naruszyło suwerenność Chin i prawo międzynarodowe".

"Nie możemy wtargnąć na nasze własne podwórko i nikt nie może nam zabronić wejścia do własnego domu, więc nie ma prawdy w tym, co mówią" - powiedział we wtorek w wywiadzie dla "The Manila Times" płk Medel Aguilar, rzecznik filipińskiej armii.

"Zgodnie z prawem międzynarodowym Filipiny mają pełne prawo do patrolowania Morza Zachodniofilipińskiego wzdłuż i wszerz, co z pewnością obejmuje Bajo de Masinloc (atol Scarborough w filipińskim nazewnictwie), który znajduje się w wyłącznej strefie ekonomicznej" Filipin - oświadczył wcześniej tego samego dnia doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Eduardo Ano.

Ano odniósł się do Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza (UNCLOS) i orzeczenia wydanego przez Stały Trybunał Arbitrażowy w Hadze w 2016 r., w którym stwierdzono, że roszczenia Pekinu do wód filipińskich są bezprawne.

Chiny, które roszczą sobie prawo do blisko 90 proc. Morza Południowochińskiego, od początku nie uznają tego orzeczenia, co spowodowało eskalację sporów morskich i terytorialnych.

"Wzywamy Chiny do odpowiedzialnego działania, poszanowania UNCLOS, przestrzegania orzeczenia arbitrażowego z 2016 r., promowania międzynarodowego porządku opartego na zasadach oraz zaprzestania agresywnych i nielegalnych działań na wodach filipińskich" - powiedział Ano, oskarżając Pekin o "tworzenie niepotrzebnego napięcia między naszymi dwoma narodami"

W styczniu przywódca ChRL Xi Jinping i prezydent Filipin Ferdinand Marcos Jr. uzgodnili podczas rozmów w Pekinie, że różnice w sprawie Morza Południowochińskiego należy rozwiązać "pokojowymi środkami". Jednak w ostatnich miesiącach doszło do wzrostu napięć między Pekinem a Manilą, szczególnie z powodu incydentów z udziałem jednostek z obu krajów. Ławica Scarborough jest jednym z punktów zapalnych tych konfliktów.