Filipiny: Od 10 lutego granice otwarte dla zaszczepionych turystów

Od 10 lutego w pełni zaszczepieni turyści będą mogli wjechać na teren Filipin i nie będzie ich obowiązywała kwarantanna - poinformowały w piątek władze wyspiarskiego kraju. Z powodu pandemii Covid-19 granice Filipin były zamknięte dla turystów od marca 2020 roku.

"Branża turystyczna może zostać uzdrowiona i ogromnie przyczynić się do poprawy warunków życia i wzrostu gospodarczego kraju" - powiedział rzecznik prezydenta Filipin, Karlo Nograles.

Jak poinformował, otwarcie granic dotyczy osób podróżujących ze 157 państw, w tym wszystkich krajów członkowskich UE. Na liście nie ma m.in. Chin, Indii i Tajwanu. Przed wyjazdem na Filipiny wczasowicze będą musieli przyjąć pełen cykl szczepień przeciwko Covid-19 i uzyskać negatywny wynik badania na obecność koronawirusa. Od 16 lutego kraj wprowadzi całkowity zakaz wjazdu dla niezaszczepionych cudzoziemców - poinformował Nograles.

Rzeczniczka resortu zdrowia Maria Rosario Vergeire wyjaśniła, że wprowadzanie dużych obostrzeń dla osób z odpornością na Covid-19 nie ma sensu, ponieważ poziom transmisji koronawirusa na Filipinach jest obecnie wyższy niż w wielu innych państwach. W 110-milionowym kraju w ostatnim tygodniu notowano średnio ponad 24 tysiące nowych infekcji dziennie.

Filipiny zamierzały otworzyć granice już na początku grudnia, lecz plany opóźniło pojawienie się wysoko zaraźliwego wariantu koronawirusa Omikron. Blisko 55 proc. mieszkańców kraju jest w pełni zaszczepionych przeciwko Covid-19.

Przed pandemią turystyka była ważną częścią gospodarki Filipin. W 2019 roku azjatycki archipelag odwiedziło ponad 8 mln zagranicznych turystów, a cały sektor wytworzył blisko 13 proc. PKB. W marcu 2020 roku, w reakcji na rozprzestrzeniającą się pandemię Covid-19, rząd w Manili zamknął jednak granice, a później wprowadził jedne z najdłuższych na świecie lockdownów, które w niektórych regionach trwały około czterech miesięcy. Doprowadziło to do zapaści gospodarczej i najgłębszej od dziesięcioleci recesji; gospodarka skurczyła się o 9,6 proc., a liczba zagranicznych przyjezdnych spadła o 82 proc. - do niespełna 1,5 mln.

Filipińska branża turystyczna mocno ucierpiała nie tylko na blisko dwuletnim zakazie wjazdu dla zagranicznych gości. W grudniu 2021 roku wiele hoteli, restauracji i innych obiektów w turystycznych regionach zostało zniszczonych przez tajfun Rai, który spowodował ponad 400 śmiertelnych ofiar.

Wśród państw Azji Południowo-Wschodniej międzynarodowy ruch turystyczny dla osób zaszczepionych przeciwko Covid-19 niemal całkowicie wznowiły dotąd Tajlandia, Indonezja oraz Kambodża, a częściowo także Wietnam i Malezja. W dwóch ostatnich krajach nie przyniosło to dotąd znacznego wzrostu liczby przyjezdnych.

