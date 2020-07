Filipiny: Prezydent zalecił czyszczenie masek ochronnych benzyną

Prezydent Filipin Rodrigo Duterte powiedział w piątek obywatelom, że powinni używać benzyny jako środka do dezynfekcji masek ochronnych. Podkreślił, że jego rada nie jest żartem. Eksperci przestrzegają przed postępowaniem zgodnie ze wskazówkami prezydenta - poinformowała agencja Reutera.

Duterte już w zeszłym tygodniu zalecał czyszczenie maseczek benzyną, jeżeli nie ma się dostępu do innych środków dezynfekujących. Jego rzecznik powiedział jednak, że był to tylko żart.

"To, co powiedziałem, jest prawdą" - powiedział Duterte podczas telewizyjnego przemówienia w piątek. "Po prostu idźcie na stację benzynową i weźcie kilka kropel, to środek dezynfekujący" - stwierdził.

"Nie żartuję. To prawda. Myślicie, że tylko żartuję" - dodał prezydent.

Jak podaje Reuters, eksperci nie zalecają czyszczenia masek zgodnie z zaleceniami prezydenta. "Nie można używać benzyny jako środka dezynfekującego. Wdychanie jej może zaszkodzić i może prowadzić do pojawienia się kolejnych problemów, takich jak choroby układu oddechowego" - powiedział agencji Jose Santiago, prezes Filipińskiego Towarzystwa Medycznego.

Eksperci zalecają czyszczenie masek wielokrotnego użytku mydłem i wodą, a dezynfekowanie ich - alkoholem.

Noszenie maski jest na Filipinach obowiązkowe od marca w związku z epidemią koronawirusa.

Filipińskie ministerstwo zdrowia podało, że w kraju stwierdzono w piątek 4063 nowe przypadki zakażenia koronawirusem i drugi dzień z rzędu jest to najwyższy dobowy przyrost infekcji w Azji Południowo-Wschodniej.

Od wybuchu epidemii koronawirusa na Filipinach zdiagnozowano 93 354 przypadki zakażenia, 2023 osoby zmarły, w tym 40 w ciągu ostatniej doby. Obecnie 26 153 przypadki SARS-CoV-2 są aktywne.