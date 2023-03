Filipiny: Rozpoczęły się amerykańsko-filipińskie ćwiczenia wojskowe

W poniedziałek rozpoczęły się trzytygodniowe amerykańsko-filipińskie ćwiczenia wojskowe Salaknib, których celem jest zwiększenie zdolności obronnych Filipin - informuje agencja Reutera. Wezmą w nich udział 3 tys. żołnierzy obu państw.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

"Scenariusze obejmują obronę archipelagu filipińskiego przed potencjalnymi zagranicznymi agresorami. Skupimy się na obronie powietrznej i obronie linii brzegowych" - powiedział dziennikarzom szef armii Filipin generał Romeo Brawner.

Większość działań odbędzie się w Forcie Magsaysay, największej bazie wojskowej na Filipinach i jednym z pięciu istniejących obiektów, do których Stany Zjednoczone mają dostęp na mocy umowy o wzmocnionej współpracy obronnej z Manilą. Zgodnie z umową USA mogą wykorzystywać bazy do wspólnych szkoleń, wstępnego rozmieszczania sprzętu i budowy obiektów takich jak pasy startowe, składy paliw i mieszkania wojskowe, choć nie do utrzymywania stałej obecności.

"Rzecznik ambasady Chin w Manili oświadczył w niedzielę, że poprzez zacieśnianie współpracy i manewry "USA nie tylko zwiększyły napięcie i wbiły klin między Chiny i Filipiny, ale także zakłóciły i zachwiały wspólnym wysiłkiem państw tego regionu, by zapewnić pokój na Morzu Południowochińskim".

W początkach lutego USA i Filipiny poinformowały o zacieśnianiu współpracy wojskowej i rozszerzeniu wiążącej oba kraje umowy, ale dotychczas nie ujawniono jeszcze, do jakich dodatkowych baz będą miały dostęp Stany Zjednoczone. Kręgi wojskowe na Filipinach sugerowały, że może chodzić o lokalizacje na wyspie Luzon skierowane na północ w kierunku Tajwanu, oraz na Palawanie na południowym zachodzie, w pobliżu spornych Wysp Spratly na Morzu Południowochińskim.

Rozszerzenie umowy rozsierdziło Chiny, które potępiły porozumienie, nazywając je "częścią amerykańskich wysiłków zmierzających do okrążenia i powstrzymywania Chin poprzez sojusz wojskowy z tym krajem". Filipiny są postrzegane jako punkt krytyczny geopolitycznej rywalizacji pomiędzy dwoma wielkimi mocarstwami.