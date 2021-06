Filipiny: Rząd podpisał umowę na 40 mln dawek szczepionki Pfizer: BioNTech

Rząd Filipin podpisał umowę na dostawę 40 milionów dawek szczepionki przeciw Covid-19 firm Pfizer/BioNTech - poinformował w niedzielę szef rządowych zamówień na szczepionki Carlito Galvez.

Dostawy szczepionki rozpoczną się jesienią. Dzięki temu Filipiny będą miały do dyspozycji ok. 113 mln dawek, bowiem wcześniej podpisały umowy na dostawy szczepionek Sinovac (26 mln dawek), Sputnik V (10 mln), Moderny (20 mln) i AstraZeneki (17 mln).

Według Galveza to "największa i najbardziej decydująca umowa, jaką mieliśmy na 2021 rok". "To znacznie wzmocni nasz krajowy program szczepień i umożliwi nam realizację naszego celu, jakim jest osiągnięcie odporności stadnej do końca roku" - powiedział Galvez.

Umowa pojawia się w czasie, gdy opóźnienia w dostawach szczepionek zmusiło niektóre miasta w regionie stołecznym do zamknięcia punktów szczepień. To skomplikowało wysiłki Manili na rzecz przyspieszenia szczepień w kraju, w którym jest jedna z największych w Azji liczba infekcji i zgonów.

Zamieszkane przez ok. 108 mln ludzi Filipiny do tej pory zaszczepiły ponad 8 milionów osób, ale nie wszyscy otrzymali drugą dawkę. Celem rządu w Manili jest zaszczepienie od 50 do 70 milionów ludzi, aby uzyskać odporność stadną.

Galvez wyjaśnił, że podpisanie tak dużego zamówienia było możliwe dzięki spadkowi zapotrzebowania na szczepionki w wielu dużych i bogatych krajach, które dostały więcej dawek niż wynosi ich zapotrzebowanie.