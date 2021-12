Filipiny: Sąd zezwolił Marii Ressie na odbiór Nagrody Nobla w Oslo

Sąd na Filipinach zezwolił dziennikarce Marii Ressie na podróż do Norwegii, by 10 grudnia odebrać Pokojową Nagrodę Nobla - poinformowała w piątek Agencja Reutera, powołując się na orzeczenie filipińskiego sądu apelacyjnego.

Wydając pozwolenie, filipińscy sędziowie stwierdzili, że w przypadku noblistki nie zachodzi "ryzyko ucieczki". Na pozwolenie jej na podróż do Norwegii naciskała m.in. ONZ. Ressa podlega ograniczeniom w podróżowaniu ze względu na toczące się przeciwko niej sprawy karne na Filipinach.

Ressa musi się starać o osobną zgodę na każdą podróż zagraniczną. Grozi jej m.in. sześć lat więzienia w procesie za rzekome pomówienia, do których miało dojść na łamach portalu Rappler, którego jest redaktorką naczelną. Maria Ressa mierzy się też z szeregiem zarzutów związanych z rzekomymi nieregularnościami własnościowymi i uchylaniem się od płacenia podatków. Obrońcy wolności słowa uznają te zarzuty za motywowane politycznie.

58-letnia dziennikarka jest znana z krytyki prezydenta Rodrigo Dutertego i polityki jego administracji, w tym tzw. "wojny z narkotykami", zainicjowanej przez filipińskiego przywódcę wkrótce po objęciu stanowiska w 2016 roku. Prezydent publicznie zachęcał policjantów i zwykłych obywateli do "zabijania narkomanów", a o handel zakazanymi substancjami oskarżył dziesiątki polityków, sędziów, oficerów wojska i policji. Krytycy opisują to jako pretekst do usuwania przeciwników politycznych.

Prezydent Duterte od lat prowadzi prawną batalię nie tylko z portalem Rappler i Marią Ressą, ale również z innymi niezależnymi mediami. W ostatni latach wszedł w konflikt z szefami największej sieci telewizyjnej ABS-CBN, której zdominowany przez jego zwolenników Senat w 2020 r. nie odnowił wieloletniej koncesji na nadawanie. Filipiński przywódca jest znany ze stwierdzenia, że bycie dziennikarzem nie uchroni przed byciem zamordowanym żadnego pracownika mediów, który jest "s...synem".

W Światowym Indeksie Wolności Prasy organizacji Reporterzy bez Granic (RSF) Filipiny zajmują obecnie 138. ze 180 miejsc. Według Komitetu Obrony Dziennikarzy azjatycki kraj jest siódmym najgorszym pod względem skali bezkarności osób odpowiedzialnych za zabójstwa pracowników mediów. Rząd w Manili zaprzecza, jakoby prześladował prasę z powodów politycznych i podkreśla swoje poparcie dla wolności słowa.

Filipińska dziennikarka i rosyjski dziennikarz śledczy Dmitrij Muratow zostali wybrani laureatami tegorocznej pokojowej nagrody Nobla 8 października. Przed nimi Komitet tylko raz, w 1935 roku, przyznał nagrodę dziennikarzowi, otrzymał ją wówczas Carl von Ossietzky za doniesienia o niemieckim programie dozbrajania po I wojnie światowej.

Norweski Komitet Noblowski zdecydował, że tegoroczna ceremonia wręczenia nagród odbędzie się w 10 grudnia w ratuszu miejskim w Oslo. W uzasadnieniu komisja noblowska stwierdziła, że Ressa i Muratow otrzymują nagrodę pokojową za "wysiłki na rzecz obrony wolności słowa, która jest warunkiem wstępnym demokracji i trwałego pokoju".