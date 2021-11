Filipiny: Wojsko odebrało ostatnią partię śmigłowców Black Hawk z Mielca

Ostatnia partia produkowanych w Polsce wielozadaniowych śmigłowców S-70i Black Hawk dotarła na Filipiny i została odebrana przez wojskowych – poinformowały we wtorek filipińskie siły powietrzne.

Przekazanie filipińskim wojskowym pięciu maszyn z Polski nastąpiło w poniedziałek w bazie lotniczej Clark. Była to trzecia i ostatnia partia z 16 zamówionych przez Filipiny śmigłowców. Kontrakt, popisany w 2019 roku przez tamtejsze władze z firmą Sikorsky Aircraft, do której należą zakłady PZL Mielec, jest wart ponad 240 mln dolarów.

Śmigłowce wielozadaniowe są Filipinom niezbędne do transportu żołnierzy i zaopatrzenia, a także do operacji ratunkowych. Nowe wiropłaty dołączyły do starzejącej się floty helikopterów Bell UH-1 "Huey" i Bell 412.

Pierwsze wiropłaty z Mielca trafiły do azjatyckiego kraju w listopadzie 2020 roku i weszły do służby miesiąc później. Kolejna partia dotarła tam w czerwcu 2021 roku.

W tym samym miesiącu jedną z maszyn utracono w wyniku katastrofy, w której zginęło sześć osób: trzech pilotów i trójka członków załogi. Śmigłowiec rozbił się w czasie wieczornego lotu treningowego w prowincji Tarlac, około 100 km na północ od stołecznej Manili. W wyniku śledztwa ustalono, że wypadek był konsekwencją trudnych warunków, które panowały w czasie burzy, a które spowodowały dezorientację pilotów.

Kontrakt z firmą Sikorsky władze w Manili zawarły w miejsce odwołanej w 2018 roku umowy na dostawę helikopterów Bell 412EP z Kanady. Rozmowy przerwano po tym, jak rząd w Ottawie wyraził obawy, że maszyny mogą być użyte w operacjach przeciwko rebeliantom na południu Filipin.

Sikorsky Aircraft należy do amerykańskiego koncernu Lockheed Martin, a właścicielem zakładów w Mielcu jest od 2007 roku.

Z Bangkoku Tomasz Augustyniak