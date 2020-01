Filipiny wstrzymały wysyłanie pracowników do Kuwejtu po zabójstwie swojej obywatelki

Rząd w Manili wstrzymał wydawanie pracownikom pozwoleń na wyjazd do Kuwejtu po zamordowaniu w tym kraju pochodzącej z Filipin kobiety pracującej jako pomoc domowa. Zakaz wyjazdów obejmuje wszystkie osoby nowo zatrudnione w gospodarstwach domowych.

Filipińskie Biuro Imigracji podjęło taką decyzję w reakcji na śmierć w Kuwejcie 26-letniej Jeanelyn Villavende, która została ciężko pobita w domu, w którym pracowała. Para, która ją zatrudniała, została zatrzymana.

Według CNN Philippines, członkowie rodziny, których o śmierci krewnej poinformowali urzędnicy, nie rozmawiali z kobietą przez dwa miesiące, ponieważ jej pracodawcy nie pozwalali na rozmowy telefoniczne.

Zakaz wyjazdu pracowników do Kuwejtu wprowadzony przez filipińskie władze dotyczy osób nowo zatrudnionych w kuwejckich gospodarstwach domowych. Szef filipińskiego resortu pracy Silvestre Bello III powiedział, że może on zostać uchylony dopiero, kiedy podejrzanym zostaną postawione zarzuty.

Poprzednio Filipiny zakazały swoim obywatelom wyjazdów do pracy w Kuwejcie w 2018 roku. Stało się to w odpowiedzi na śledztwa toczące się w tym bliskowschodnim kraju w sprawach śmierci siedmiu filipińskich pracownic. W jednym z przypadków krewni kobiety, która rzekomo miała popełnić samobójstwo, znaleźli na jej ciele ślady tortur.

Sytuacja jeszcze się pogorszyła, gdy w czasie trwającego już zakazu, w lutym 2018 roku, w lodówce w opuszczonym mieszkaniu znaleziono zwłoki pomocy domowej Joanny Demafelis. Śledczy znaleźli dowody, że była torturowana, a następnie została uduszona. Pracodawcy ofiary, którzy wcześniej uciekli z kraju, zostali zaocznie skazani na śmierć.

Dwa miesiące później wyszło na jaw, że pracownicy ambasady Filipin pomagali będącym ofiarami przemocy pracownicom w ucieczkach od zatrudniających je rodzin. Kuwejt uznał to za naruszenie swojego prawa i wydalił filipińskiego ambasadora, odwołując też swojego wysłannika z placówki w Manili.

Dyplomatyczny kryzys zakończył się w maju 2018 roku podpisaniem porozumienia, które miało zapewnić pracownicom lepszą ochronę. Jego negocjacje ujawniły wiele naruszeń praw pracowniczych i praw człowieka takich jak rutynowe konfiskaty paszportów, zakaz komunikowania się ze światem zewnętrznym i przymusowe zatrudnianie pracowników u kolejnych rodzin.

Umowa formalnie zobowiązuje pracodawców do zapewniania zatrudnionym wyżywienia, mieszkania i ubrania oraz opłacania nadgodzin, zaś pracowników uprawnia do jednego dnia wolnego w tygodniu i 30 dni płatnego urlopu rocznie. Kuwejckie władze zgodziły się też podnieść płacę minimalną dla pracownic gospodarstw domowych z 60 dinarów miesięcznie (197 dolarów) do 120 dinarów (395 dolarów). Tymczasem według Filipińskiego Urzędu Statystycznego średni dochód tamtejszej rodziny to 514 dolarów miesięcznie.

Zdaniem organizacji broniących praw pracowniczych i praw człowieka podpisanie porozumienia nie doprowadziło do jakościowej poprawy sytuacji. Według raportu organizacji Kuwait Society for Human Rights z

2018 roku, 93 proc. kuwejckich pracodawców konfiskowało paszporty swoich pomocy domowych. Organizacja Human Rights Watch wskazuje, że kobiety pracujące w tym charakterze nie są w Kuwejcie chronione tak, jak inni pracownicy i wylicza nadużycia.

W kuwejckim systemie prawnym brakuje sankcji za nielegalne konfiskowanie dokumentów, odmawianie zatrudnionym prawa do odpoczynku, odpowiedniego mieszkania, jedzenia i opieki zdrowotnej. Organizacja wskazuje też, że pracownicy gospodarstw domowych mogą zostać skazani za "ucieczkę" od pracodawcy, z którym wiąże ich wydana wiza.

Również media nie przestały odnotowywać wypadków prześladowania, pobić, niewypłacania wynagrodzeń i napaści seksualnych na pracownice. W maju 2019 roku kolejna obywatelka Filipin, Constancia Dayag, zmarła w kuwejckim szpitalu po pobiciu i wykorzystaniu seksualnym przez mężczyznę, dla którego pracowała.

W leżącym nad Zatoką Perską kraju pracuje około 250 tys. obywateli Filipin, głównie zatrudnionych przez gospodarstwa domowe. W 2013 roku Kuwejt znajdował się na dziewiątym miejscu wśród krajów docelowych filipińskich emigrantów zarobkowych.

Szacuje się że zagranicą pracuje w sumie ok. 10 mln Filipińczyków, jedna dziesiąta ludności kraju. Według danych Banku Światowego przesyłane przez nich przekazy pieniężne w 2018 roku przyniosły Filipinom 33,8 mld dolarów, co stanowiło 10,2 proc. PKB. Czyni to z Filipin czwartego największego na świecie beneficjenta transferów od emigrantów. Jak zauważają analitycy Banku Światowego, to ważny czynnik stymulujący krajową konsumpcję.

Z Kuala Lumpur Tomasz Augustyniak