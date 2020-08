Filipiny z największą liczbą zakażeń w Azji Południowo-Wschodniej

Filipiny odnotowały w piątek 4786 zakażeń koronawirusem, zwiększając bilans infekcji do ponad 182 tys.; to najwięcej wśród krajów Azji Południowo-Wschodniej. W Birmie mniejszość Rohingjów jest obwiniana za wybuch epidemii w zamieszkanym przez nich regionie.

Filipińskie ministerstwo zdrowia zgłosiło również 59 ofiar śmiertelnych, zwiększając ich całkowitą liczbę do 2940.

W stolicy kraju, Manili, potwierdzono już 100 tys. przypadków infekcji koronawirusem, co stanowi 56 proc. zakażeń w państwie. W ciągu minionych dwóch tygodni Filipiny odnotowywały codziennie 4-7 tys. nowych przypadków, z czego ponad połowa przypadła na stolicę.

"Obszar metropolitalny Manili to najbardziej zaludnione miejsce na naszej planecie, w którym transmisje Covid-19 zachodzą bardzo szybko i niezwykle trudno jest opanować pandemię" - powiedział EFE prof. Guido David z Centrum Analizy Danych z Uniwersytetu Filipińskiego.

Szacuje się, że w niehigienicznych warunkach slumsów Manili tłoczy się około 5 mln ludzi.

"Większość transmisji miała miejsce w transporcie publicznym i w miejscach pracy między czerwcem a lipcem, kiedy Manila przeszła w luźniejszą fazę kwarantanny" - ocenił David, wskazując na wysokie koszty ekonomiczne kwarantanny dla kraju rozwijającego się takiego jak Filipiny.

Rząd został zmuszony do złagodzenia obostrzeń od środy w obliczu poważnego kryzysu gospodarczego i społecznego. W drugim kwartale 2020 roku PKB zmniejszył się o 16,5 proc., a prawie połowa siły roboczej, czyli 27,3 mln osób, jest bezrobotna z powodu kwarantanny.

Z kolei Birma wprowadziła blokadę w stolicy rozdartego konfliktem stanu Rakhine (Arakan), Sittwe, po pojawieniu się nowego szczepu koronawirusa, który według urzędników jest bardziej zaraźliwy niż ten wcześniej obserwowany w kraju.

Od poniedziałku u 19 osób w tym regionie potwierdzono zakażenie koronawirusem - poinformowali w piątek przedstawiciele władz ds. zdrowia, potwierdzając tym samym pierwsze od kilku miesięcy lokalne transmisje w Birmie.

Zdecydowaną większość odnotowanych ostatnio zakażeń wykryto w Sittwe, gdzie urzędnicy wydali mieszkańcom nakaz pozostania w domu i wprowadzili godzinę policyjną.

Dziesiątki tysięcy ludzi żyją w obozach dla przesiedleńców w całym Rakhine z powodu walk między oddziałami rządowymi a powstańcami mniejszości etnicznych. W Sittwe znajdują się również obozy, w których około 100 tys. muzułmanów Rohingja zostało zamkniętych od czasu wybuchu przemocy w 2012 roku. Rohingjom najczęściej odmawia się obywatelstwa i borykają się oni z surowymi ograniczeniami przemieszczania się i brakiem dostępu do opieki zdrowotnej.

Pandemia grozi zaognieniem napięć między większością buddyjską w Birmie a mniejszością Rohingjów, ponieważ stali się oni celem mowy nienawiści po wykryciu infekcji w regionie. Jako przykład agencja Reutera podaje, że członek parlamentu stanowego, Kyaw Zaw Oo, obwinił Rohingjów za wybuch epidemii, w poście na Facebooku pisząc, że jest "prawie w 100 proc. pewny", że to oni są winni, i wzywając do segregacji między dwiema grupami etnicznymi.

Indonezja zgłosiła w piątek 2197 nowych zakażeń, co zwiększyło ich łączną liczbę do niemal 150 tys. - podało ministerstwo zdrowia tego kraju. Odnotowano również 82 zgony, co daje łącznie 6500 ofiar śmiertelnych. To największa liczba zgonów z powodu Covid-19 w Azji Południowo-Wschodniej.