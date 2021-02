Filipiny zatwierdziły chińską szczepionkę przeciw Covid-19, lecz nie podadzą jej medykom

Szczepionka przeciw Covid-19 chińskiego koncernu Sinovac Biotech otrzymała awaryjne zezwolenie na stosowanie na Filipinach – podał w poniedziałek szef tamtejszego urzędu certyfikacyjnego. Filipińskie służby medyczne zapowiedziały jednak, że nie użyją tego preparatu do szczepienia pracowników służby zdrowia.

Przyczyną są różnice w efektywności szczepionki CoronaVac pomiędzy grupami stale narażonymi na kontakt z koronawirusem a dorosłymi osobami niemającymi ciągłego kontaktu z chorymi - przekazał mediom szef miejscowego urzędu certyfikującego żywność i leki, Food and Drugs Agency (FDA), Rolando Enrique Domingo.

Ostatnie etapy badań klinicznych chińskiej szczepionki w Brazylii, Turcji i Indonezji wykazały, że ma ona niższą skuteczność w grupie medyków narażonych na kontakt z koronawirusem w porównaniu do zdrowych dorosłych między 18. a 59. rokiem życia. Jak podkreślił Domingo, CoronaVac nie jest najlepszym rozwiązaniem dla ok. 1,4 mln pracowników i pracownic filipińskiej służby zdrowia.

Awaryjne dopuszczenie do stosowania otwiera jednak drzwi dla dostaw 600 tys. dawek preparatu pekińskiej firmy, które Chiny przekażą władzom w Manili za darmo. Pierwotnie miały one trafić na Filipiny już we wtorek, zabrakło jednak rządowej autoryzacji.

Filipiny, które pod względem liczby zakażeń koronawirusem i zgonów na Covid-19 zajmują drugie po Indonezji miejsce wśród państw Azji Południowo-Wschodniej, pierwotnie planowały rozpoczęcie kampanii szczepień jeszcze w lutym. Niejasne jest, czy w związku z opóźnieniem w dostawach termin zostanie dotrzymany. Oprócz chińskiej szczepionki zamówiono także preparaty amerykańskiej Novavax i brytyjsko-szwedzkiej AstraZeneca oraz szczepionkę koncernów z USA i Niemiec, Pfizer i BioNTech, którą rząd Filipin ma otrzymać w ramach międzynarodowego programu COVAX.

Jak informuje agencja Reutera, filipiński parlament pracuje obecnie nad ustawą określającą zasady wypłaty odszkodowań w razie wystąpienia u części pacjentów skutków ubocznych po podaniu szczepionki.

Z Kuala Lumpur Tomasz Augustyniak