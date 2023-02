Filipiny: Żołnierze USA będą korzystać z czterech nowych baz wojskowych

Stany Zjednoczone będą korzystać z czterech nowych baz wojskowych na Filipinach. Uzgodnili to we czwartek szefowie resortów obrony USA i Filipin, Lloyd Austin i Carlito Galvez - informuje CNN.

Oznacza to, że USA będą mogły korzystać łącznie z dziewięciu baz, co zapewni siłom amerykańskim silniejszą strategiczną pozycję w Azji Południowo-Wschodniej.

Przemawiając w czwartek w Manili, Austin oświadczył, że współpraca USA i Filipin wzmacnia zdolności obu krajów do odparcia zbrojnego ataku. "To szczególnie ważne wobec bezprawnych roszczeń Chin" - podkreślił Austin, odnosząc się do zwiększonej obecności Chin na wodach w pobliżu Filipin.

Czwartkowe porozumienie jest oparte na umowie zawartej w 2014 roku. Zgodnie z nią USA mają dostęp do uzgodnionych z rządem w Manili baz w celu wspólnych szkoleń, wstępnego rozmieszczenia sprzętu oraz budowy obiektów takich, jak pasy startowe, magazyny paliwa i mieszkania dla wojskowych, ale nie na stałą obecność.

Dotychczas wojsko amerykańskie miało dostęp do pięciu baz, obecnie zwiększy tę liczbę do dziewięciu.

Austin nie podał lokalizacji baz, do których strona amerykańska uzyska obecnie dostęp.