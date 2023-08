"Financial Times": rząd Holandii ma nominować szefa MSZ na członka KE w miejsce Timmermansa

Rząd Holandii ma w piątek nominować ministra spraw zagranicznych Wopke Hoekstrę na członka Komisji Europejskiej w miejsce Fransa Timmermansa, który we wtorek złożył rezygnację w związku z decyzją o powrocie do polityki krajowej - poinformował w czwartek "Financial Times".

"FT" zaznacza, że rzecznik holenderskiego MSZ odmówił komentarza w tej sprawie, zaś stałe przedstawicielstwo Holandii przy UE w Brukseli oświadczyło, że nie może potwierdzić tych doniesień.

Według brytyjskiego dziennika oczekuje się, że decyzja o nominacji Hoekstry zostanie podjęta w piątek podczas cotygodniowego posiedzenia holenderskiego rządu. Hoekstra był ministrem finansów od 2017 do 2022 roku, kiedy to został mianowany ministrem spraw zagranicznych w nowym rządzie.

Rezygnując z funkcji członka KE Timmermans pozostawił także wolne stanowisko wiceprzewodniczącego wykonawczego Komisji ds. Europejskiego Zielonego Ładu, które zostało powierzone Maroszowi Szefczoviczowi. Ma on także odpowiadać za politykę w dziedzinie klimatu do czasu mianowania nowego członka KE z Holandii.

Nowy holenderski komisarz, który będzie musiał przejść przesłuchanie w Parlamencie Europejskim, ma reprezentować UE na tegorocznym szczycie klimatycznym ONZ w listopadzie.