Finlandia: Chiny chciały kupić w Laponii bazę lotniczą do obserwacji Arktyki

Chiński instytut badawczy chciał wykorzystać infrastrukturę lotniczą na północy Finlandii do lotów obserwacyjnych nad Arktyką. Fińskie siły zbrojne zablokowały projekt – podało w czwartek radio Yle, podkreślając, że sprawa była utrzymywana przez władze w tajemnicy przed opinią publiczną.

Chiński Państwowy Instytut Badań Polarnych zamierzał kupić lub wynająć od miasteczka Kemijarvi (ok. 100 km na wschód od Rovaniemi) małą bazę z pasem startowym, by prowadzić loty badawcze nad biegunem północnym. Ofertę kupna infrastruktury (wraz ze starymi budynkami) złożyła lokalnym władzom chińska delegacja przedstawicieli instytutów badawczych oraz ekspertów wojskowych.

Propozycja została złożona w 2018 r. Według burmistrza miasta Atte Rantanena Chińczycy zamierzali realizować loty badawcze w rejonie arktycznym m.in. ciężkim odrzutowcem, ale to by oznaczało, że obecny - ok. 1,5 km - pas startowy przeznaczony dla małych samolotów, musiałby zostać wydłużony. Taka inwestycja to wydatek ok. 40 mln euro, ale strona chińska - przyznał samorządowiec - była gotowa zapłacić.

Fińskie siły zbrojne - przekazało radio Yle - "zdusiły inicjatywę już na wstępnym etapie", argumentując, że baza w Kemijarvi znajduje się w sąsiedztwie poligonu wojskowego. Czasem też lotnisko wykorzystywane jest przez siły powietrzne.

Zdaniem Anu Sallinen, radcy w fińskim MON, "jest mało prawdopodobne, aby nieruchomość położoną w pobliżu ważnego strategicznie poligonu sprzedać podmiotowi państwowemu". Baza w Kemijarvi znajduje się też około stu kilometrów od granicy rosyjskiej.

Chińczycy - podkreślono w audycji - byli zainteresowani prowadzeniem lotów nie tylko w rejonie bieguna, ale także nad Przejściem Północno-Wschodnim (arktycznym szlakiem morskim), którym zainteresowana jest również Rosja.

Z Helsinek Przemysław Molik