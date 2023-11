Finlandia: Coraz więcej nielegalnych imigrantów próbuje przedostać się przez wschodnią granicę, również na rowerach

W ostatnich trzech miesiącach z Rosji do Finlandii przybyło około 100 osób pochodzących głównie z Bliskiego Wschodu i Afryki, a nieposiadających ważnych dokumentów. Imigrantów szukających azylu jest coraz więcej – przekazała w poniedziałek straż graniczna, informując jednocześnie o wprowadzeniu zakazu przekraczania granicy na rowerze.

Do fińsko-rosyjskich przejść granicznych w południowej Karelii dociera więcej niż dotychczas obywateli państw trzecich, którzy nie mają ważnych dokumentów wizowych wymaganych w strefie Schengen, a dla których Rosja jest krajem tranzytowym - podano w komunikacie straży granicznej. Podkreślono przy tym, że do tej pory rosyjskie służby nie zezwalały na przejazd takich osób, ale "teraz to się zmieniło".

"Trudno prognozować, ale wydaje się, że zjawisko będzie narastać" - przyznał na antenie radia Yle zastępca komendanta jednostki straży w płd.-wsch. Finlandii, Jukka Lukkari.

Tylko w poniedziałek do przejść granicznych dotarło ponad 20 osób bez odpowiednich dokumentów. W ciągu całego poprzedniego tygodnia takich osób było ok. 30, głównie pochodzących z Iraku, Syrii, Jemenu czy Somalii.

Według dowództwa fińskiej straży zjawisko prawdopodobnie ma związek z międzynarodową przestępczością - podkreślono.

Zakaz przejazdu rowerem przez przejścia graniczne w płd.-wsch. Finlandii (skupiające głównie ruch z okolic Petersburga oraz Moskwy) wprowadzono z dniem 9 listopada (na podstawie wewnętrznych porozumień między jednostkami straży granicznej). Ten środek lokomocji stał się popularniejszy po tym, jak Finlandia zakazała we wrześniu wjazdu samochodami osobowymi na rosyjskich tablicach rejestracyjnych. Piesze przekraczanie granicy już wcześniej było zakazane.

"Służby i rząd dokładnie monitorują sytuację na granicy" - przekazał w poniedziałek w oficjalnym komunikacie przewodniczący parlamentarnej komisji obrony narodowej Jukka Kopra. Przypomniał, że w razie konieczności Finlandia, stosując nowe przepisy przeciwdziałające wpływom hybrydowym, może zamknąć granicę, dopuszczając składanie wniosków azylowych tylko w jednym miejscu.