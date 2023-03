Finlandia: Dowódca sił zbrojnych: skala pomocy Ukrainie zaskoczyła Rosję

Wsparcie, które otrzymała Ukraina, było zaskoczeniem dla Rosji – powiedział dowódca fińskich sił zbrojnych gen. Timo Kivinen. Kluczową rolę w wojnie obronnej Ukrainy – dodał – odgrywa odporność społeczeństwa na kryzys oraz zachodnie wsparcie wojskowe, finansowe i polityczne.

Wojskowy przemawiał w poniedziałek w Helsinkach podczas oficjalnego otwarcia kolejnej sesji kursu obrony narodowej, który jest organizowany w kraju cyklicznie od początku lat 60-tych.

"W obecnej sytuacji jest oczywiste, że wsparcie dla Ukrainy należy kontynuować" - oświadczył Kivinen.

Zwraca się uwagę, że sama Finlandia (5,5 mln mieszkańców) przekazała - od rozpoczęcia ataku Rosji na Ukrainę - ok. 0,75 mld euro materialnej pomocy wojskowej, tj. porównywalnie - biorąc pod uwagę możliwości i wielkość kraju - tyle, co Niemcy (ok. 14 mld euro).

Kivinen wskazał także, że Rosja oraz Chiny chcą zmienić porządek międzynarodowy budowany po okresie zimnej wojny, a "tradycyjna polityka siły mająca na celu maksymalizację wpływu jest znów prowadzona".

Minister obrony narodowej Antti Kaikkonen zwrócił z kolei uwagę, że Finlandia, także jako przyszły członek NATO, "będzie odpowiedzialna za własną obronę", a jej podstawą jest powszechny obowiązek służby wojskowej. "To wymaga dalszych nakładów oraz utrzymania kadry i wyszkolenia rezerwistów na wysokim poziomie." - podkreślił w przemówieniu dla słuchaczy.

Kursy Akademii Obrony Narodowej, organizowane od 1961 r. kilka razy w roku, przeznaczone są dla osób zajmujących ważne stanowiska z różnych środowisk społecznych. Przeszkolono w nich ok. 10 tys. osób.

