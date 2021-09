Finlandia: Dwudniowy strajk komunikacyjny; nie kursują tramwaje i metro

W czwartek w Helsinkach strajk rozpoczęli motorniczowie tramwajów oraz maszyniści pociągów metra. Sprzeciwiają się planom władz miasta przekształcenia stołecznej jednostki transportu w spółkę. Obawiają się pogorszenia warunków pracy. Strajk ma zakończyć się w sobotę nad ranem.

W czasie przestoju w pracy motorniczych i maszynistów normalnie kursują miejskie autobusy (na najważniejszych trasach zwiększono ich liczbę). Miasto zachęciło też mieszkańców, aby w okresie strajku, poruszali się rowerami lub korzystali z carsharingu.

"Metro nie jeździ; żadna strata. 16 km do pracy na miejskim rowerze" - przyznał z ironią jeden ze słuchaczy radia Yle. Według doniesień lokalnych mediów strajk nie doprowadził do zatorów w komunikacji zbiorowej. Wciąż wielu mieszkańców, w związku z koronawirusem, wykonuje pracę zdalną.

W Helsinkach liczących ok. 650 tys. mieszkańców z sieci tramwajowej (ok. 38 km, 10 linii) codziennie korzysta średnio ok. 200 tys. podróżnych. Z kolei sieć metra (ok. 35 km, 25 stacji) łączącą Helsinki z sąsiednim Espoo - drugim największym miastem w kraju - dziennie użytkuje po kilkaset tysięcy pasażerów (łącznie wsiadający i wysiadający na wszystkich stacjach).

Z Helsinek Przemysław Molik