Finlandia: Ekspertka UE od zagrożeń hybrydowych: list Ławrowa to część operacji hybrydowej

Pisemne zapytanie Rosji w sprawie tzw. gwarancji bezpieczeństwa, wysłane na początku tego tygodnia do członków OBWE, w tym do Finlandii, to typowa część operacji stwarzającej zagrożenie hybrydowe – przekazała w środę szefowa HybridCoE Teija Tiilikainen.

HybridCoE to Europejskie Centrum Doskonalenia ds. przeciwdziałania zagrożeniom hybrydowym z siedzibą w Helsinkach. Jego pracami kieruje Tiilikainen.

Według szefowej HybridCoE działania Rosji, począwszy od koncentracji wojsk przy ukraińskiej granicy, to "podręcznikowy przykład" tego, jak można "siać zamęt", "dezorientację", "dzielić Zachód", czy "ustalać porządek międzynarodowej agendy".

"Rosja robi to bardzo umiejętnie" - powiedziała podczas spotkania prasowego dyrektor Europejskiego Centrum Doskonalenia ds. przeciwdziałania zagrożeniom hybrydowym, organizacji, która została powołana w 2017 r. i skupia około 30 państw - członków UE i NATO.

W liście wysłanym przez szefa rosyjskiej dyplomacji Siergieja Ławrowa, Rosja prosi o odpowiedzi o stosunek do zasad OBWE, m.in. do tego, że "żadne z państw nie zwiększy swojego bezpieczeństwa kosztem innych".

Celem jest otrzymanie różnych odpowiedzi i zakłócenie sytuacji - oceniła Tiilikainen.

We wtorek minister spraw zagranicznych Pekka Haavisto, przekazał, że Finlandia przygotowuje odpowiedź, ale rozważa również wspólną reakcję w ramach np. UE.

Nie wszystkie kraje OBWE, która liczy 57 członków, otrzymały list - informowało początkowo fińskie MSZ. Później resort skorygował ten przekaz. Według fińskich władz list został jednak wysłany do wielu krajów UE oraz członków NATO (ponad 30).

Można założyć - pisze dziennik "Iltalehti" - że list nie został wysłany m.in. do krajów OBWE, będących sojusznikami Rosji, jak np. Białoruś, albo przynajmniej nie tej samej treści.

Finlandia nie należy do NATO (jest partnerem Sojuszu). W ostatnich tygodniach w związku z kryzysem ukraińskim i żądaniami Rosji w sprawie przyznania gwarancji nierozszerzania NATO na wschód, wokół Finlandii, mającej ponad 1300 km granicy z Rosją, ponownie zaczęła toczyć się szeroka dyskusja na temat możliwości członkostwa w sojuszu wojskowym.

W związku z sytuacją bezpieczeństwa w Europie w czwartek wizytę w Helsinkach złoży szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Spotka się z premier Sanną Marin oraz prezydentem Saulim Niinisto.

Z Helsinek Przemysław Molik

pmo/ jo/ mal/