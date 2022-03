Finlandia: Helsingin Sanomat: Misja trzech premierów w Kijowie może chwilowo wstrzymać Putina

"Niebezpieczna podróż do Kijowa trzech premierów UE może zahamować Władimira Putina, przynajmniej na chwilę" – pisze w środowym wydaniu największy fiński dziennik "Helsingin Sanomat".

Mateusz Morawiecki - premier Polski, Petr Fiala - premier Czech oraz Janez Jansza - premier Słowenii "udali się do bombardowanego Kijowa pociągiem". Morawieckiemu towarzyszył także Jarosław Kaczyński. "Czwórka ta - pisze helsińska gazeta - spotkała się z prezydentem Ukrainy Wołodomyrem Zełenskim i premierem Denysem Szmyhalem, co w trakcie toczącej się wojny, jest znaczącym dokonaniem".

Wizyta "nie była pozbawiona ryzyka" i można założyć, że politycy z Polski, Czech i Słowenii pełnili rolę pewnego rodzaju "ludzkiej tarczy" - kontynuuje dziennik, przypominając, że we wtorek w wyniku bombardowań rosyjskich oddziałów wiele bloków w stolicy zostało zniszczonych, a Kijowianie, którzy zostali w mieście, żyją na przemian - to w swoich domach, to w schronach. Trudno sądzić, aby Putin chciał eskalacji konfliktu, gdyby życie stracili unijni przywódcy z krajów UE, będących także członkami NATO - podkreśla "HS".

Według gazety "wizyta na wysokim szczeblu to sygnał solidarności, a także sposób na to, aby społeczność międzynarodowa pamiętała o cierpieniu cywili w Kijowie".