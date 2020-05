Finlandia: Już ok. 5 tys. osób wyleczonych z Covid-19

Dotychczas w Finlandii potwierdzono nieco ponad 6,2 tys. przypadków Covid-19. Około 5 tys. osób zostało już wyleczonych. - poinformowano w piątek w Helsinkach na rządowej konferencji, na której dokonuje się przeglądu bieżącej sytuacji epidemicznej w kraju.

"Liczba wyleczonych rośnie obecnie szybciej niż przybywa nowych przypadków zachorowań" - oświadczył naczelny lekarz Fińskiego Instytutu Zdrowia i Spraw Socjalnych (THL) Taneli Puumalainen. Według niego epidemia została "mocno spowolniona".

Premier Finlandii Sanna Marin powiedziała z kolei, że rząd przechodząc obecnie do realizacji "strategii hybrydowej", zatwierdzonej w ubiegłym tygodniu i polegającej na stopniowym znoszeniu ograniczeń i monitorowaniu sytuacji epidemicznej, ma na uwadze to, że pewne nałożone wcześniej obostrzenia mają szkodliwy wpływ, tak na jednostki jak i na społeczeństwo, a także na gospodarkę.

"Podtrzymywanie ograniczeń na szeroką skalę nie jest możliwe i im dłużej są one stosowane, tym większy mają negatywny wpływ" - podkreśliła szefowa centrolewicowego rządu.

Marin przyznała również, że stosowanie tzw. twardych ograniczeń, jak np. godziny policyjnej czy zakazu kontaktów, "miałoby wysoką cenę ludzką, a efekt końcowy byłby niepewny tak długo jak wirus występowałaby gdzie indziej na świecie".

Premier przypomniała również, że rząd wydaje zalecenia, ale "każdy sam powinien rozważyć" w jaki sposób się do nich stosować. Np. w kontekście ograniczenia kontaktów fizycznych z osobami starszymi, Marin przyznała, że jeśli taka osoba uzna, że spotkanie z wnukami jest dla niej ważniejsze niż ochrona zdrowia, to "jest to możliwe".

W liczącej 5,5 mln mieszkańców Finlandii, część ograniczeń wprowadzonych w związku z ogłoszonym w połowie marca stanem wyjątkowym przestała obowiązywać 14 maja; otwarto wtedy szkoły podstawowe, dopuszczono ruch transgraniczny w strefie Schengen dla podróży służbowych i niezbędnych. W połowie kwietnia zniesiono też nadzwyczajne przepisy o odizolowaniu od reszty kraju stołecznego regionu administracyjnego, w którym odnotowywano najwięcej przypadków Covid-19.

Na początku maja otwarto także biblioteki. Od czerwca zostaną zniesione lub złagodzone kolejne obostrzenia, w tym związane z zamknięciem restauracji, placówek kulturalnych czy zakazem zgromadzeń powyżej 10 osób.

Wdrażana przez rząd "strategia hybrydowa" jest oficjalnie opisywana czterema hasłami: "Testować, monitorować, izolować i leczyć".

Z Helsinek Przemysław Molik