Finlandia: Kampania "Komputer dla każdego" ma pomóc uczniom w zdalnej nauce

Fińska kampania "Komputer dla każdego" apeluje o darowanie uczniom zbędnych laptopów, by mogli w czasie epidemii uczyć się z domu. "Nawet dziesiątki tysięcy uczniów szkół podstawowych może nie mieć obecnie dostępu do komputera" – pisze we wtorek Fińska Agencja Prasowa STT.

STT wskazuje, że przymusowa nauka przez internet może zwiększać nierówności wśród uczniów. Zagrożeni są ci uczniowie, którzy nie mają dostępu do komputerów w domu i nie mogą śledzić na bieżąco programu zajęć ani wykonywać i oddawać zadań. Nie dla wszystkich starczyło też komputerów wypożyczanych przez szkoły.

Wszystkie firmy, które dysponują niepotrzebnymi, ale sprawnymi laptopami mogą w drodze darowizny przeznaczyć je na potrzeby uczniów, dokonując zgłoszenia za pośrednictwem strony internetowej. Wśród darczyńców są także osoby prywatne.

Kampanii, której korzenie sięgają 2015 roku, patronuje prezydent Finlandii Sauli Niinisto, a jej obecna edycja uruchomiona z powodu zamknięcia szkół przyciągnęła kilka z największych przedsiębiorstw w kraju - podało publiczne radio Yle.

Na koniec marca zgłoszono już 230 sztuk uzyskanego sprzętu, a celem kampanii "Kaikille kone" jest zebranie 1000 laptopów, choć - jak się podkreśla - potrzebujących może być więcej. W pierwszej kolejności komputery mają zostać przekazane uczniom klas 1-9 i szczególnie dzieciom z rodzin o niskich dochodach.

Według szacunków jednej z krajowej organizacji dobroczynnej Kotimaanapu ponad 100 tys. dzieci w kraju może dorastać w rodzinach o dochodzie poniżej przyjętej granicy ubóstwa.

W darowanych komputerach są instalowane programy antywirusowe i licencjonowane oprogramowanie. Trafiają one do najbardziej potrzebujących uczniów za pośrednictwem związku gmin i organów oświatowych oraz organizacji dobroczynnej, która pomaga w wyborze potrzebującej rodziny.

Z Helsinek Przemysław Molik