Finlandia: Koniec z anonimowym graniem na automatach

Poker, jednoręki bandyta czy inne gry losowe na automatach zainstalowanych w Finlandii w niemal każdym sklepie spożywczym, kiosku czy na stacji benzynowej, nie są od wtorku dostępne dla każdego. Zagrać w nie można jedynie po potwierdzeniu tożsamości.

"To historyczna zmiana" - podano w komunikacie państwowego monopolisty na rynku gier hazardowych Veikkaus, który przypomniał o wejściu w życie nowych przepisów. Z automatów od 12 stycznia skorzystać można już tylko logując się na konto osobiste.

Niezbędnej identyfikacji można dokonać przy pomocy "karty gracza", połączonej z nią karty płatniczej lub przy pomocy telefonu.

Wprowadzona zmiana ma na celu ograniczenie szkodliwych zjawisk wynikających z uzależnienia od hazardu, co jest jednym z większych problemów społecznych w 5,5-milionowej Finlandii, a także zablokowanie dostępu do tego typu gier osobom niepełnoletnim.

Jeszcze około 20 lat temu na automacie mógł zagrać niemal każdy, mimo obowiązującego ograniczenia wiekowego. "Obejście tego nie było trudne" - pisze dziennik "Iltalehti".

Pod koniec 2019 r. Veikkaus operował ok. 21,5 tys. automatów do gier. Później w ciągu roku liczba maszyn (w wyniku realizacji polityki antyhazardowej) została zmniejszona o ok. 40 proc. Obecnie na terenie kraju pozostało ok. 10 tys. automatów.

Fiński operator szacuje, że dzięki działaniom prewencyjnym straty użytkowników automatów zostaną ograniczone o ok. 300 mln euro rocznie. Do 2023 r. wszystkie z oferowanych z gier pieniężnych mają być dostępne tylko po uprzedniej identyfikacji gracza.

Rozlokowane w sklepach czy w kioskach automaty stanowią ok. 30 proc. dochodów z gier krajowego monopolisty.

W związku z pandemią koronawirusa automaty do gier są nieczynne w tych regionach kraju, w których sytuacja epidemiczna - określana na bieżąco według wytycznych władz - jest poważniejsza. Obecnie dotyczy to niemal wszystkich okręgów.

Według danych Fińskiego Instytutu Zdrowia i Spraw Socjalnych (THL) w 2019 r., ok. 3 proc. Finów (ok. 112 tys. osób) doświadczało problemów związanych z grami hazardowymi, z czego w połowie przypadków rozpoznawano uzależnienie od hazardu. To znacznie wyższy odsetek w porównaniu z innymi krajami europejskimi, w tym innymi nordyckimi.

Z Helsinek Przemysław Molik