Finlandia: Liderzy opozycji za wejściem kraju do NATO

Rosnące poparcie fińskich deputowanych dla NATO oznacza, że kraj mógłby formalnie złożyć wniosek o członkostwo już w czerwcu - pisze fińska prasa. We wtorek przewodnicząca partii Finowie Riikka Purra oraz Jussi Halla-aho, były lider ugrupowania, a obecnie szef komisji zagranicznej parlamentu, otwarcie opowiedzieli się za wejściem Finlandii do Sojuszu.

Dotychczas wielu polityków narodowo-konserwatywnej partii Finowie (PS) - największej partii opozycyjnej, uważało, że do NATO należało wstąpić w latach 90. razem z krajami Europy Środkowo-Wschodniej.

"Chodzi o Ukrainę, ale każdy wie, że może to dotyczyć także Finlandii. Zostałam zmuszona na nowo przemyśleć swoje stanowisko" - napisała na swoim blogu liderka "Finów" (PS) Riikka Purra. Według niej dla Finlandii (po ataku Rosji na Ukrainę), "nie ma już podstaw do utrzymywania równowagi między niejasną opcją-NATO a dwustronnymi stosunkami z innymi państwami".

Tzw. opcja-NATO, utrzymywana od wielu lat przez fińskie władze (z różnych stron sceny politycznej), zakładała możliwości ubiegania się o członkostwo "w razie, gdyby wymagała tego sytuacja bezpieczeństwa". Kreml wielokrotnie ostrzegał Finlandię, że wstąpienie do Sojuszu tego kraju (podobnie jak Szwecji) miałoby "poważne konsekwencje militarne i polityczne".

Jussi Halla-aho jest z kolei zdania, że z członkostwem w NATO wiąże się mniejsze ryzyko niż utrzymywanie innych alternatyw w polityce bezpieczeństwa. "Kontynuowanie opcji-NATO jest jeszcze bardziej niebezpieczne. To daje Rosji powód do wpływania na Finlandię, ale nie stanowi środka odstraszającego, co powstrzymałby Rosję przed próbami wywierania nacisku" - oświadczył na twitterze Halla-aho, lider Finów w latach 2017-2021 i były eurodeputowany.

W Finlandii trwa wzmożona debata na temat możliwości wejścia do Sojuszu. W pięciopartyjnym lewicowo-centrowym rządzie premier Sanny Marin przygotowywany jest obszerny raport dotyczący polityki międzynarodowej oraz bezpieczeństwa dostaw. Raport, w związku z "fundamentalną" zmianą pozycji Finlandii, będzie obejmował nie tylko kwestie NATO, ale także inne alternatywy, jak współpraca dwustronna czy trójstronna oraz związane z nimi ryzyko. Ma on być przedstawiony parlamentowi w kwietniu.

Dotychczas ani główne rządowe partie, ani ich liderzy nie przedstawili jasnego stanowiska odnośnie ewentualnego członkostwa kraju w NATO. Kluczowe jest to - podkreśla fińska prasa, że otwarte w tej kwestii pozostaje stanowisko prezydenta Sauliego Niinisto, kierującego formalnie i w praktyce polityką zagraniczną kraju, a także premier Sanny Marin, liderki socjaldemokratów.

Według największego fińskiego dziennika "Helsingin Sanomat", już ponad 80 deputowanych popiera członkostwo kraju w Sojuszu. W fińskim jednoizbowym parlamencie (Eduskunta) zasiada 200 przedstawicieli. Najwięcej zwolenników członkostwa jest od lat wśród konserwatywno-liberalnej Koalicji Narodowej (KOK), drugiej po "Finach" największej partii opozycyjnej.

Dziennik "Iltalehti" zauważa z kolei, że coraz więcej polityków partii socjaldemokratycznej (SDP) - głównej partii rządzącej jest gotowych zmienić swoje dotychczasowe sceptyczne stanowisko w sprawie NATO. Z ostatnich zabiegów dyplomatycznych fińskich władz (spotkania z przywódcami USA, Wielkiej Brytanii, czy Francji a także ścisłe rozmowy ze Szwecją oraz sekretarzem NATO) jednoznacznie wynika, jak pisze helsińska gazeta, że kierunek działań (w stronę NATO) "jest znany". Pytanie jest tylko takie kiedy Finlandia złoży wniosek o członkostwo. W parlamencie rozwiązanie tej kwestii może pojawić się na przełomie maja i czerwca, a wtedy oficjalnie na szczycie NATO w Madrycie pod koniec czerwca może zostać podjęta decyzja o przyjęciu Finlandii do Sojuszu jako jej 31. członka. Następnie rozpocznie się proces ratyfikacji przez krajowe parlamenty państw członkowskich.