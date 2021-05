Finlandia: Linie Finnair wstrzymują loty nad Białorusią

Zawieszamy, do odwołania, obsługę tras w przestrzeni powietrznej Białorusi - przekazał we wtorek fiński narodowy przewoźnik lotniczy Finnair, który przez białoruską przestrzeń latał dotychczas do Grecji i Turcji.

Finnair wstrzymał swoje loty nad Białorusią zgodnie z rekomendacją krajowej Agencji Transportu i Komunikacji.

Ta powołała się na zalecenia Rady Europejskiej dotyczące możliwego unikaniu przelotów nad Białorusią w związku z operacją zatrzymania w niedzielę na lotnisku w Mińsku białoruskiego dziennikarza opozycyjnego Ramana Pratasiewicza. Samolot, którym podróżował on z Aten do Wilna, został zmuszony do lądowania w stolicy Białorusi.

Decyzja fińskich władz lotniczych i przewoźnika będzie mieć wpływ na loty do Turcji i Grecji, których czas trwania w związku z koniecznością zaplanowania nowej trasy wydłuży się.

Linie Finnair mają główną bazę na lotnisku Helsinki-Vantaa, które jest najlepiej skomunikowanym portem lotniczym w Europie Północnej i europejskim węzłem przesiadkowym dla dalekich podróży do Azji, dokąd loty z Helsinek są najkrótsze.

Z Helsinek Przemysław Molik