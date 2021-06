Finlandia luzuje obostrzenia na granicach; z Polski podróż już bez kontroli

Od poniedziałku łatwiej jest przyjechać do Finlandii z krajów UE. Chociaż fińskie władze będą kontynuować kontrole jeszcze do 11 lipca, ale nie dotyczą one obecnie podróży z Polski, a także Węgier, dla których przywrócono "wolny ruch graniczny".

Rząd Finlandii, który już we wstępnej fazie pandemii ograniczył wjazd z niemal wszystkich krajów świata, a na początku tego roku dopuścił jedynie przyjazd osób pracujących w niezbędnych dla fińskiego społeczeństwa sektorach krytycznych, zdecydował, że od 21 czerwca obostrzenia w ruchu transgranicznym zostają częściowo zniesione.

Ponadto ze względu na międzynarodową ocenę sytuacji epidemicznej, od poniedziałku ruch graniczny "powrócił do normy" w odniesieniu do bezpośrednich podróży z Polski oraz Węgier (niezależnie od celu podróży, tj. np. związanej z pracą czy w celu rekreacyjno-wypoczynkowym). Finlandia, według przyjętego modelu, za "kraje ryzyka" uznaje te, w których wskaźnik zachorowań na Covid-19 w odniesieniu do 100 tys. mieszkańców w okresie dwóch tygodni jest powyżej 25. W Polsce (wg danych z połowy czerwca) współczynnik ten wynosił 14.

Jak przekazała PAP, Komenda Główna Fińskiej Straży Granicznej, ponieważ Polska należy obecnie do "zielonych krajów", nie wymaga się od podróżnych okazania negatywnego wyniku testu na Covid-19 ani przejścia kontroli sanitarnej w ruchu bezpośrednim z Polski do Finlandii. "Podróżujący z Polski samolotem mogą zostać przepytani na lotnisku przez służby sanitarne, skąd przybyli i warto odpowiedzieć, że z +zielonego kraju+". - wyjaśnił PAP Tomi Kivenjuuri z fińskiej straży granicznej.

Przyjazd do Finlandii np. promem z Estonii czy Szwecji oznacza, że zastosowane zostaną aktualne ograniczenia właściwe dla przyjazdu z krajów tranzytowych. Spośród krajów europejskich na "zielonej liście" są jeszcze Islandia, Malta, Monaco, Rumunia, San Marino oraz Watykan.

Przyjazd do Finlandii z innych krajów (tzw. podwyższonego ryzyka) w celach służbowych czy turystycznych odbywa się na ogólnych zasadach wjazdu oraz kontroli sanitarnej (np. weryfikacja zaświadczeń o testach, zaszczepieniu czy też kontrola medyczna).

Z Helsinek Przemysław Molik