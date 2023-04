Finlandia: Miasteczko Kauhava chce bazy NATO na swoim terenie

Władze 15-tysięcznej Kauhavy na zachodzie kraju jednogłośnie opowiedziały się za lokalizacją bazy NATO na swoim terenie. Miasto uważa, że Finlandia powinna o to zabiegać w rozmowach z sojuszem, do którego przystąpiła 4 kwietnia br.

Mamy jedyne w kraju lotnisko wojskowe z dobrym, centralnym położeniem nad Bałtykiem oraz między krajami bałtyckimi a nordyckimi - przekazał w środę zarząd miasta Kauhava (ok. 80 km na wschód od Vasa).

Lokalizacja bazy NATO została wpisana do oficjalnego programu strategii rozwoju miasta. To prawdopodobnie jedna z pierwszych takich formalnych inicjatyw władz lokalnych w tej sprawie.

Infrastruktura w Kauhavie, do której zalicza się przede wszystkim najdłuższy w regionie pas startowy (2700 m), już wcześniej była wykorzystywana dla celów wojskowych. Lotnisko, oprócz centralnego położenia, ma dobre połączenia z drogami lądowymi, kolejowymi oraz morskimi (w okolicy są trzy porty) - podkreślił burmistrz Vesa Rantala.

Do 2014 r. lotnisko było wykorzystywane przez Szkołę Pilotów Fińskich Sił Zbrojnych. W ostatnich latach baza służyła również jako ośrodek dla uchodźców.

Parlament Finlandii, ratyfikując Traktat Północnoatlantycki, nie określił żadnych "warunków i ograniczeń" w przystąpieniu do NATO, co w praktyce odnosi się m.in. do obecności oddziałów i baz sojuszniczych oraz ewentualnej możliwości rozmieszczenia broni jądrowej na terenie kraju (to uniemożliwiają jednak inne przepisy).

Fińska prasa podkreśla, że NATO w ostatnich latach w swojej polityce i strategii nie dążyło aktywnie do umieszczania stałych struktur na terytorium nowych państw członkowskich.

Z sondażu przedwyborczego wynikało, że lokalizację baz NATO na terenie Finlandii poparłoby nieco ponad 40 proc. kandydatów do parlamentu. Niemal tyle samo było temu przeciwnych. Największą inicjatywę w tej kwestii wykazywali dotychczas politycy liberalno-konserwatywnej "Koalicji Narodowej", partii tradycyjnie pronatowskiej, która wygrała ostatnie kwietniowe wybory parlamentarne i pod której przywództwem rozpoczął się proces formowania przyszłego rządu.

Liderzy innych ugrupowań zwracali uwagę, że umieszczenie baz NATO musi być uwarunkowane potrzebami wzmocnienia bezpieczeństwa Finlandii, jak i potrzebami sojuszu.

Wszystkie duże ugrupowania parlamentarne przystępując do wstępnych negocjacji koalicyjnych, podkreśliły znaczenie aktywnej polityki Finlandii w NATO, jak i przestrzegania minimalnego poziomu wydatków na obronność (2 proc. PKB). Najbardziej przeciwni aktywności NATO na terenie kraju są niektórzy politycy lewicy.

