Finlandia: możemy podjąć decyzję w sprawie wejścia do NATO wspólnie ze Szwecją

Szef fińskiej dyplomacji Pekka Haavisto powiedział we wtorek, że Finlandia może podjąć decyzję w sprawie wejścia do NATO wspólnie ze Szwecją. Sztokholm i Helsinki przyspieszyły debatę nad wejściem do Sojuszu ze względu na inwazję Rosji na Ukrainę - przypomina Reuters.

Rząd Szwecji prowadzi przegląd polityki bezpieczeństwa narodowego, połączony z analizą konsekwencji ewentualnego wstąpienia do NATO. Raport w tej sprawie będzie gotowy w połowie maja. Fińska premier Sanna Marin zapowiedziała niedawno, że jej rząd podejmie decyzję w sprawie akcesji do Sojuszu "w ciągu kilku tygodni".

"Teraz, gdy Szwecja przyspieszyła swój własny proces parlamentarny (w tej sprawie), możliwe jest, że decyzje dotyczące akcesji, jeśli zostaną podjęte, to zapadną w tych samych dniach, lub następujących po sobie tygodniach" - oświadczył Haavisto.

Nie podał przypuszczalnego terminu podjęcia przez rząd decyzji w tej sprawie, przyznał też, że samo zgłoszenie wniosku o członkostwo w NATO nie sprawia, że państwa zabiegające o przyjęcie do Sojuszu są objęte gwarancjami bezpieczeństwa.

"Zarazem jednak państwa NATO zainteresowane są tym, by nie doszło do pogwałcenia zasad bezpieczeństwa podczas okresu ubiegania się (o członkostwo)" - dodał Haavisto.

W poniedziałek fiński dziennik "Iltalehti", powołując się na źródła rządowe, napisał, że w połowie maja zostanie ogłoszona wspólna deklaracja Finlandii i Szwecji o zamiarze wstąpienia do NATO. Raport w sprawie ewentualnego wejścia Szwecji do NATO zostanie ogłoszony 13 maja, a nie jak wcześniej planowano 30 maja - poinformował w czwartek rząd w Sztokholmie.