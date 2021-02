Finlandia: Możliwe zamknięcie prywatnych obiektów sportowych oraz saun

Fiński parlament zatwierdził w piątek nowelizację prawa o chorobach zakaźnych, która umożliwi władzom regionalnym zamknięcie od poniedziałku prywatnych obiektów i sal sportowych, klubów oraz saun zbiorowych. Możliwe będzie też m.in. ograniczanie liczby pasażerów w komunikacji publicznej.

Nowe przepisy zatwierdził także prezydent Sauli Niinisto.

W obliczu epidemii koronawirusa fiński rząd przygotowywał stosowne zmiany w prawie od lata ubiegłego roku. Do tej pory rządowe zalecenia i wytyczne odnośnie zamknięcia czy też wprowadzenia ograniczeń w funkcjonowaniu np. obiektów sportowo-rekreacyjnych czy o charakterze rozrywkowym obejmowały w praktyce jedynie gminne ośrodki.

Pakiet poprawek do ustawy - podano w uzasadnieniu - daje władzom regionalnym silniejsze narzędzia w sytuacji silniejszego rozprzestrzeniania się koronawirusa, bez konieczności wprowadzania stanu wyjątkowego dla całego kraju (taki stan ogłoszono w Finlandii na wiosnę ub. roku podczas pierwszej fali epidemii). Nowe przepisy mają charakter tymczasowy i będą obowiązywać do końca tego półrocza, a lokalne urzędy będą mogły nałożyć - w zależności od stanu epidemicznego - nakaz zamknięcia obiektów na okres dwóch tygodni.

Przepisy - zaznaczono - nie obejmują np. popularnych ośrodków narciarstwa biegowego czy zjazdowego (będących obecnie w szczycie sezonu zimowego). Jednak wymagane jest, by zapewniono w nich utrzymanie zasad higieny osobistej czy zachowanie wystarczającego dystansu.

Nowelizacja daje też możliwość wprowadzenia ograniczeń w liczbie pasażerów przemieszczających się komunikacją publiczną (tj. w autobusach, tramwajach, pociągach, w metrze, czy też na promach oraz w samolotach).

W zamieszkanej przez 5,5 mln ludzi Finlandii utrzymuje się - w porównaniu z większością krajów - dość stabilna i łagodna sytuacja epidemiczna (w ostatnim tygodniu odnotowywano ok. 300-500 nowych przypadków koronawirusa dziennie; od początku pandemii - ponad 52 tys. potwierdzonych zakażeń i ponad 700 przypadków śmiertelnych). Dotychczas ok. 262 tys. osób (ok. 5 proc. społeczeństwa) otrzymało pierwszą dawkę szczepionki (blisko 72 tys. także drugą).

Ponad połowa wszystkich przypadków zakażeń zarejestrowana została w najbardziej zaludnionym stołecznym regionie (obecnie co drugi przypadek to zakażenie mutacją, zbliżoną do brytyjskiego wariantu).

Rząd oraz organy sanitarne przestrzegają przed możliwym wzrostem zakażeń w najbliższych tygodniach, w tym w związku z rozpoczynającymi się od soboty feriami zimowymi (dla południowej części kraju). Zaleciły też, aby helsińczycy spędzili je na miejscu, bez udawania się w podróże po kraju.

Z Helsinek Przemysław Molik