Finlandia: MSZ: będziemy dla NATO dostawcą bezpieczeństwa; rząd przygotował projekt aktu o przystąpieniu do Sojuszu

Finlandia ma kompleksowy i sprawnie zarządzany system obrony narodowej i będzie dla NATO dostawcą bezpieczeństwa. Projekt aktu ratyfikacyjnego określający zobowiązania obronne oraz kwestie finansowe będzie wymagał zgody krajowego parlamentu wyrażonej zwykłą większością głosów – przekazało w czwartek fińskie MSZ.

Jako członek NATO, Finlandia zobowiązuje się do "wspólnej obrony i odstraszania" - podkreślono w projekcie, który został skierowany do konsultacji.

"Podnosimy próg ataku na Finlandię możliwie wysoko" - oświadczył na konferencji minister obrony Antti Kaikkonen, wskazując, że wejście do NATO to największa zmiana dla krajowych sił zbrojnych od czasów wojny.

"Mamy, biorąc pod uwagę rozmiary kraju, kompleksowy i sprawnie zarządzany system obrony narodowej. W pewnym sensie jesteśmy dostawcą bezpieczeństwa" - przyznał szef MSZ Pekka Haavisto.

Główny celem istnienia NATO - wskazano w rządowym dokumencie - było i jest unikanie wojny oraz kryzysów militarnych, tj. realizacja "polityki odstraszania i podniesienie progu ataku na strefę NATO". Poprzez członkostwo Finlandii oraz Szwecji taki próg zostanie podniesiony szczególnie w regionie Morza Bałtyckiego - podkreślono.

Wyliczono, że instrumenty odstraszania składają się z trzech części: sił konwencjonalnych, obrony przeciwrakietowej oraz broni nuklearnej, uzupełnionych przez zdolności w przestrzeni kosmicznej oraz cybernetycznej. Stwierdzono również, że przystąpienie do NATO nie wymaga zmian w krajowym prawie atomowym, zabraniającym obecnie wwozu oraz posiadania na terytorium Finlandii nuklearnych materiałów wybuchowych.

"Akceptujemy politykę nuklearną NATO, ale ani Finlandii, ani Szwecji nie narzuca się broni atomowej" - mówł minister obrony. To oczywiste, naszym celem nie jest sprowadzenie do kraju broni nuklearnej - przyznał z kolei minister Haavisto.

Państwa członkowskie NATO podpisały protokoły akcesyjne Finlandii i Szwecji na posiedzeniu Rady Północnoatlantyckiej 5 lipca.

Koszty członkostwa w Sojuszu dla Finlandii - jak oszacował rząd będą na rocznym poziomie ok. 70-100 mln euro (w negocjacjach z Sojuszem, na okres do końca 2024 r., uzgodniono wkład na poziomie 0,9 proc. wspólnego budżetu).

W najbliższych latach fińskie wydatki na obronność będą na poziomie 2 proc. PKB, do czego zobowiązują się sojusznicy. Składają się na to przede wszystkim duże zamówienia zbrojeniowe: tj. zakup od USA 64 myśliwców F-35, które mają być dostarczone do 2026 r. oraz budowa czterech korwet wielozadaniowych w krajowej stoczni.

Dotychczas protokołów akcesyjnych Finlandii i Szwecji nie ratyfikowały jedynie Węgry i Turcja. Fiński parlament zaakceptuje wejście do NATO dopiero po ratyfikacji przez wszystkie kraje członkowskie.

Węgierski parlament ma zaakceptować członkostwo najpóźniej w grudniu. Według ministra Haavisto, w najlepszym przypadku Turcja, może to zrobić do końca roku. Ankara od początku drogi Finlandii i Szwecji do NATO domaga się zmiany polityki Helsinek oraz szczególnie Sztokholmu odnośnie organizacji (kurdyjskich) uznawanych przez władze tureckie za terrorystyczne.

Z Helsinek Przemysław Molik