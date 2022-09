Finlandia: MSZ: z Rosji będzie napływać coraz więcej mężczyzn objętych poborem; od początku tygodnia przybyło ponad 6 tys. Rosjan

Próby wydostania się z kraju przez Rosjan objętych obowiązkiem wojskowym widać we wnioskach wizowych, a zjawisko będzie narastać; jednak przyznanie wizy w takiej sytuacji nie zależy od dobrej woli – powiedział w środę szef departamentu konsularnego w fińskim MSZ Jussi Tanner.

Jeśli z wniosku wizowego będzie wynikać, że ktoś próbuje opuścić Rosję, a przesłanki powrotu nie są spełnione, to wiza nie jest przyznawana - oświadczył Tanner w wywiadzie dla "Helsingin Sanomat", komentując ogłoszenie w środę w Rosji częściowej mobilizacji. Nawet jeśli mogłoby się wydawać - tłumaczył - że ucieczka przed powołaniem do rosyjskiej armii, z punktu widzenia wojny na Ukrainie, jest pozytywnym zjawiskiem, to przyznanie wizy jest kwestią prawną, a nie efektem "dobrej woli"

Także fińska straż graniczna jest przygotowana na większy ruch na rosyjskiej granicy - wskazał "HS".

Stołeczna gazeta odniosła się również do tego, że obecnie Finlandia uchodzi za jedyny kraj UE sąsiadujący z Rosją, który dopuszcza wjazd Rosjan, podczas gdy Litwa, Łotwa, Estonia i Polska od początku tygodnia mają odmawiać im wjazdu, powołując się "na zagrożenie bezpieczeństwa". Takiej linii fińskie władze nie przyjęły, uważając ją za niezgodną z obecnymi przepisami i porozumieniami.

Tanner zwrócił uwagę, że w mediach rozpowszechniony został błędny obraz rozwiązań granicznych. "Także i tam (w krajach bałtyckich) granice nie zostały zamknięte" - stwierdził wysoki rangą urzędnik, wskazując, że wciąż przybywa tam wielu Rosjan, a jedynie zasady wjazdu zostały zaostrzone.

Zaznaczył przy tym, że obecnie ze strony Finlandii, Rosjanom jest trudniej uzyskać unijną wizę. Od września fińskie placówki zredukowały o 90 proc. dzienną liczbę przyjmowanych wniosków o wizy turystyczne (obecnie dopuszczają około 100 dziennie). Urzędnicy koncentrują się bardziej na sprawach o wydanie wiz rodzinnych, pracowniczych czy studenckich.

Jak podał w środę dziennik "Iltalehti" w pierwszych dwóch dniach zaostrzonych przepisów na granicach krajów bałtyckich, fińskie przejścia przekroczyło łącznie ok. 6,5 tys. Rosjan, z czego ok. 30 proc. na podstawie wiz turystycznych.

Gazeta wskazuje - powołując się na źródła w fińskich służbach - że od początku tygodnia strona estońska odmówiła wjazdu zaledwie kilkudziesięciu Rosjanom, podczas gdy dziennie do tego bałtyckiego kraju przybywa ich parę tysięcy. Z tego powodu - pisze "IL" restrykcje, jakie wprowadziła Estonia, nie wpłyną znacząco na skalę ruchu granicznego.

Finlandia opowiada się za wydaniem jednolitych, tj. na poziomie UE, wytycznych w sprawie wiz Schengen dla Rosjan, także jeśli chodzi o ich cofnięcie, unieważnienie, czy nałożenie zakazu wjazdu na obywatela. We wtorek skierowała do Komisji Europejskiej oficjalne pismo w tej sprawie.

Z Helsinek Przemysław Molik