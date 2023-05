Finlandia: Na północy kraju największe powodzie od ponad 50 lat; nieprzejezdna granica ze Szwecją

W zachodniej części fińskiej Laponii z powodu wyjątkowo ciepłej wiosny i intensywnych roztopów, a także ostatnich opadów deszczu wezbrały lokalne rzeki. Zalane zostały niektóre drogi, w tym międzynarodowa prowadząca do Szwecji. Stan powodziowy w regionie jest najpoważniejszy od ponad pół wieku – przekazało Centrum Przeciwpowodziowe.

Granicy ze Szwecją w Ylitornio (ok. 120 km na zachód od Rovaniemi i ok. 60 km na północ od Tornio), z powodu zalanej drogi, nie można przekroczyć od piątku. Objazdem kursować muszą m.in. karetki pogotowia - poinformowało radio Yle. Ostatni raz z powodu powodzi to przejście graniczne było zamknięte w 1968 r. - wspominają mieszkańcy.

Rzeka Tornio (szw. Torne), wzdłuż której przebiega granica fińsko-szwedzka, od początku maja wezbrała o około 3 metry (w Tornio do poziomu ok. 4,3 m; zaś w swoim górnym biegu do ponad 9,5 m).

W regionie jest najgorsza sytuacja powodziowa, a stan rzeki m.in. w Tornio, może się jeszcze podnieść o około kilkanaście centymetrów. Lokalne służby ratunkowe przy stawianiu zabezpieczeń wspierają jednostki z innych gmin oraz wojsko - podał w niedzielę po południu dziennik "Lapin Kanssa".

Zalane zostały nie tylko drogi i pola. Stan podtopienia obserwowany jest już na wielu zamieszkanych obszarach.

Z Helsinek Przemysław Molik