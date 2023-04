Finlandia: Natowskie torty, skarpety z natowską różą wiatrów, boom na flagi - Finowie świętują wejście do NATO

Finlandia oficjalnie zostanie przyjęta do NATO we wtorek podczas ceremonii w Brukseli. W kraju popyt na flagi i symbole natowskie rośnie już od paru tygodni. Popularne stają się dekorowane w natowskie barwy torty, jak i specjalnie tkane wełniane skarpety.

Flagi kupują nie tylko kolekcjonerzy czy miłośnicy militariów. Zwykli obywatele pytają też władze, czy dozwolone jest wywieszenie flagi NATO przed własnym domem. Prawo nie stoi temu na przeszkodzie. W Finlandii w praktyce każdy może wywiesić dowolną flagę - pisze krajowa agencja STT, powołując się na wyjaśnienia MSW.

Flagi Sojuszu wywieszone przed prywatnymi domami zaobserwowano już np. w graniczącej z Rosją Imatrze. "Tu jest NATO" - chwalono się w mediach społecznościowych.

Ciastem "NATO", udekorowanym błękitnym i białym lukrem, częstowano także w trakcie ostatnich wyborów. Tego rodzaju wypieki popularne były przede wszystkim na wiecach niektórych kandydatów liberalno-konserwatywnej "Koalicji Narodowej". Partia, która jako jedyna od lat w fińskim parlamencie opowiadała się za wejściem do NATO, wygrała niedzielne wybory.

Wielu zaczyna się też chwalić wełnianymi skarpetami utkanymi w natowskie barwy czy z wydzierganą natowską różą wiatrów. Wełniane skarpety są nieodłącznym elementem garderoby niemal każdego Fina - są wygodne, zastępują kapcie, a przy tym rozgrzewają stopy.

Także szef MSZ Pekka Haavisto, który w poniedziałek wieczorem wyleciał do Brukseli na ceremonię przyjęcia do NATO, przyznał na lotnisku w Helsinkach, że na czas lotu założy takie skarpety. "Wchodzimy więc do NATO w wełnianych skarpertach!" - podsumowano w relacji "Ilta-Sanomat".

Z Helsinek Przemysław Molik