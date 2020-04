Finlandia: Niedziela palmowa: czarownice w tym roku nie nawiedzą domów

Dziecięce zabawy w wiedźmy i straszenie na żarty w zamian za np. słodycze – jeden z głównych zwyczajów fińskiej niedzieli palmowej, w tym roku, z powodu koronawirusa, zostaje przeniesiony do świata internetu.

W Finlandii wielkanocna tradycja chrześcijańska miesza się z pogańską, a jednym z najbardziej jaskrawych zwyczajów niedzieli palmowej są dziecięce zabawy w czary i zaklęcia. Najmłodsi, przebrani za wiedźmy, a czasem np. za zajączki, kotki czy postacie z bajek, chodzą od drzwi do drzwi i wymachując gałązką palmową rzucają na bliskich czy sąsiadów zaklęcie w formie rymowanki. Życzą zdrowia na cały rok i mówią: "gałązka twoja, a zapłata moja".

W tym roku jednak wędrować od domu do domu i rzucać czarów na sąsiadów nie można - wynika ze stanowiska Ewangelickiego-Luterańskiego Kościoła Finlandii. Ten zwyczaj można jednak podtrzymać - podkreślono w komunikacie - i np. wysłać wirtualną kartkę z graficzną gałązką i pozdrowieniami mailem lub poprzez kanały mediów społecznościowych. Na stronie internetowej Kościoła dostępne są też wzory kartek do pobrania.

"Tej wiosny jest powód, aby wędrówki z gałązkami ograniczyć do własnego domu" - przekazano również w komunikacie Fińskiego Kościoła Prawosławnego, który również radzi aby zamiast spotkań twarzą w twarz, do najbliższych wysyłać filmiki czy zdjęcia z życzeniami. Tradycyjną kolorową gałązkę można też wrzucić do domowej skrzynki na listy lub w blokach mieszkalnych przez otwór w drzwiach. Na stronie Kościoła przygotowano także wiele przykładów i wskazówek (w tym także w języku rosyjskim), które można wykorzystać jako inspirację przy dekoracji domu lub do strojów dla dzieci.

W Finlandii stałym elementem niedzieli palmowej jest też zawieszanie kukieł czarownic przed domami, na podwórkach czy na drzewach. Często przysypane śniegiem, są jednym ze stałych elementów fińskiego okresu Wielkiejnocy.

Z Helsinek Przemysław Molik

