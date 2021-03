Finlandia: Obowiązkowe testy dla podróżnych przybywających do kraju przez Helsinki

Od czwartku osoby wjeżdżające do Finlandii z krajów podwyższonego ryzyka - m.in. przez Helsinki oraz przez południowo-wschodnią granicę z Rosją - muszą poddać się inspekcji sanitarno-epidemiologicznej w związku z koronawirusem – ogłosiły w środę władze prowincji Finlandia Południowa.

Decyzja dotyczy wszystkich stołecznych portów morskich, międzynarodowego lotniska Helsinki-Vantaa oraz przejścia granicznego Vaalimaa-Torfianowka na południowo-wschodniej granicy Finlandii z Rosją; ma obowiązywać tymczasowo do końca marca.

Obejmie pasażerów, którzy w ciągu dwóch tygodni przed przybyciem do Finlandii byli w kraju, w którym wskaźnik zakażeń jest wyższy niż 25 przypadków na 100 tys. mieszkańców (w ciągu ostatnich 14 dni). Obecnie dotyczy to większości krajów Europy.

Lokalny personel punktów kontrolnych może zobowiązać podróżnego do poddania się testowi na obecność koronawirusa. Z testu mogą być zwolnione te osoby, które przedstawią negatywny wynik testu (zrobionego najpóźniej na 3 dni przed wjazdem do Finlandii) lub posiadające "wiarygodne zaświadczenie" o przebytej chorobie Covid-19 w ciągu ostatniego półrocza - podkreślono w decyzji administracji regionalnej dla Finlandii Południowej (AVI).

Nowe regulacje na granicy nie dotyczą m.in. osób poniżej 12. roku życia czy pracowników branży logistyczno-towarowej.

W razie odmowy zastosowania się do wytycznych lekarz epidemiolog może wystąpić o wsparcie policji. Osoba odmawiająca poddania się badaniom może zostać ukarana za naruszenie obostrzeń sanitarnych mandatem lub karą pozbawienia wolności do 3 miesięcy.

Fiński rząd obowiązkowe testy dla przybywających do kraju zamierzał wprowadzić już w ubiegłym roku, ale stosowana propozycja zmian w prawie odnośnie do przymusowych testów nie przeszła procesu legislacyjnego. Organy administracji samorządowej zaczęły jednak w ostatnich dniach zmieniać interpretację znowelizowanej ustawy o chorobach zakaźnych, na co nalegał także rząd.

Dotychczas wśród osób poddających się dobrowolnie testom na przejściach granicznych na południowej granicy średnio z ok. 0,1-1 proc. próbek otrzymywano wynik pozytywny. Mniej niż 3 proc. pasażerów odmawiało przystąpienia do badań.

W liczącej 5,5 mln mieszkańców Finlandii od początku marca obowiązuje stan wyjątkowy w związku z wyższą liczbą notowanych dziennie przypadków zakażeń. W środę poinformowano o ponad 840 nowych przypadkach, z czego większość wykryto w stołecznym regionie Helsinek. Od początku pandemii w kraju zanotowano blisko 69 tys. zakażeń oraz 800 zgonów związanych z Covid-19.

Z Helsinek Przemysław Molik