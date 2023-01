Finlandia: Organizacja proobronna: karabiny typu kałasznikow z Korei Płd. wycofane z powodu wad

Półautomatyczne karabiny bazujące na konstrukcji AKM (kaliber 7,62 mm), zakupione kilka lat temu w Korei Płd. dla kursów obrony narodowej, zostały z powodu wad wycofane w Finlandii z użytku. Producent Dasan Machineries dostarczy w ramach gwarancji nową broń typu AR-15 kalibru 5,56 mm w standardzie NATO.

Jak przekazało w piątek fińskie Krajowe Stowarzyszenie Obrony Narodowej (MPK), organizujące m.in. ogólnokrajowe kursy strzeleckie, nowe karabiny (model DSAR-15) wejdą do użytku latem tego roku.

W przypadku poprzednich nazwanych MPK i będących swoistą repliką kałasznikowa potwierdzono w trakcie ich użytkowania przynajmniej cztery przypadki "uszkodzeń głównego rdzenia". "Rozpadały się w rękach rezerwistów" - pisze dziennik "Helsingin Sanomat". Chodziło o "zmęczenie materiału", ale w praktyce oznaczało to "wadę konstrukcyjną".

Kilka lat temu zamówiono je od południowokoreańskiego producenta za ponad 0,5 mln euro. Przypominały karabiny szturmowe serii RK, które są na stanie fińskich sił zbrojnych, m.in. RK 62 kalibru 7,62 mm.

"Jesteśmy zadowoleni z tego, że znalazło się rozwiązanie zadowalające wszystkie strony i MPK otrzyma (nową) własną broń do prowadzenia szkoleń. To da nam możliwość zwiększenia liczby treningów strzeleckich, by sprostać zwiększonemu zapotrzebowaniu" - przyznał dyrektor wykonawczy stowarzyszenia Antti Lehtisalo.

Kursy strzeleckie w ostatnim czasie cieszą się rekordową popularnością wśród Finów. Zainteresowanie wzrosło szczególnie po rozpoczęciu rosyjskiej agresji na Ukrainę. MPK oferuje kursantom broń, a uczestnik płaci za szkolenie i amunicję. W ubiegłym roku zainteresowanie kursami było wielokrotnie większe niż w poprzednich latach. MPK dodatkowo w ramach przetargu zakupi na lata 2024-2025 kolejne karabiny typu AR-15 za ok. 1,5-2 mln euro.