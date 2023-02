Finlandia: Pierwsi Ukraińcy przesiedleni z Estonii przybyli do kraju

W ramach dobrowolnego programu przesiedleń, pierwsi uchodźcy z Ukrainy, którzy do tej pory przebywali w Estonii przybyli do Finlandii – poinformował w środę fiński urząd ds. migracji.

Urzędnicy odebrali Ukraińców w porcie i zorganizowali im transport do ośrodka zakwaterowania. Pierwszego dnia transferu przybyło mniej niż 5 osób. "Ze względu na ochronę prywatności nie udzielamy więcej informacji" - przekazano w komunikacie urzędu. Finlandia jest gotowa - zgodnie z porozumieniem - przyjmować od Estonii ok. 100 Ukraińców dziennie.

Do Estonii liczącej 1,3 mln mieszkańców przybyło w stosunku do liczby ludności wyjątkowo dużo Ukraińców, a lokalne władze wielokrotnie informowały, że krajowy system obsługi uchodźców jest już przeciążony. Część przyjezdnych w związku z brakiem miejsc pobytowych, kwaterowana była m.in. na promach pasażerskich w porcie w Tallinie.

Od początku rosyjskiej napaści zbrojnej na Ukrainę do Estonii przyjechało ok. 120 tys. Ukraińców, głównie kobiet i dzieci. Według informacji straży granicznej i policji mniej więcej połowa z nich planowała w najbliższej przyszłości pozostać w Estonii. Nie wszyscy jednak, którzy przybyli, wystąpili formalnie o tymczasową ochronę (zrobiło to ponad 40 tys. osób) dlatego dane nie są dokładne.

Z kolei w Finlandii (ok. 5,5 mln mieszkańców) w 2022 r. z wnioskami o tymczasową ochronę lub azyl wystąpiło ponad 47 tys. Ukraińców. Zakłada się, że w 2023 r. może przybyć jeszcze ok. 30-40 tys. Ukraińców. Przed rozpoczęciem wojny, w Finlandii mieszkało ok. 7 tys. obywateli Ukrainy.