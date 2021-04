Finlandia: Po ponad 30 latach wznowiono transport kolejowy do Japonii

W czwartek uruchomiono pierwsze połączenie kolejowe między Helsinkami a Jokohamą – poinformowało fińskie przedsiębiorstwo logistyczne z ponad 100-letnią tradycją.

Skład kontenerowy po przebyciu ponad 10 tys. km ma dotrzeć do celu po 3 tygodniach (przez Rosję do terminala w porcie Nachodka w pobliżu Władywostoku na Dalekim Wschodzie, a następnie drogą morską do Jokohamy). Do Japonii transportuje się głównie materiały drzewne, papier, maszyny i urządzenia - przekazała w komunikacie fińska spółka Nurminen Logistics założona w 1886 r.

Pierwszy skład w całości jest zarezerwowany dla dużego szwedzkiego przedsiębiorstwa - powiedziała dyrektor Marjut Linnajarvi, przyznając jednocześnie, że jest duże zainteresowanie wywozem i przywozem towarów z Japonii. Ostatni raz pociąg z Finlandii do Japonii wyruszył ponad 30 lat temu.

Do pierwszego pociągu załadowano m.in. potrzebną do pakowania produktów żywnościowych tekturę.

Nurminen Logistics rozwija kolejowe usługi przewozowe na rynki azjatyckie od 2018 r. Składy kolejowe - głównie w różne strony Chin - wyruszają z Helsinek lub norweskiego Narwiku. Pociąg do Chin pokonuje trasę w około dwa tygodnie. Dla porównania drogą morską podróż ta zajmuje ponad miesiąc.

Z Helsinek Przemysław Molik