Finlandia: Polacy głosują w komisjach w Helsinkach i Turku; dwukrotnie więcej zarejestrowanych wyborców

Ponad 1600 Polaków zapisało się w Finlandii do udziału w wyborach parlamentarnych oraz referendum ogólnokrajowym. To dwa razy więcej osób niż w poprzednich wyborach do Sejmu i Senatu, które odbyły się w 2019 r.

W tym roku na głosowanie w komisji przy Ambasadzie RP w Helsinkach zarejestrowało się 1051 osób (poprzednio było to nieco ponad 630 osób), zaś w Turku w południowo zachodniej Finlandii 591 (poprzednio nieco ponad 200).

W niedzielę w samym Turku może być nawet trzykrotnie więcej osób niż w poprzednich wyborach. Możliwe, że będą nawet kolejki - przekazał PAP Referat ds. konsularnych i Polonii.

Szacuje się, że na terenie całej Finlandii na stałe, lub w ramach dłuższego pobytu, przebywa ponad 5,5 tys. polskich obywateli.

Dwa lokale wyborcze w Helsinkach i Turku otwarte są w godzinach 7-21 czasu fińskiego (6-20 polskiego). Wyborcy głosujący w budynku ambasady podlegają kontroli bezpieczeństwa i weryfikacji tożsamości przy wejściu na teren placówki. Większe torby oraz plecaki będą musieli zostawić na zewnątrz.