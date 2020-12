Finlandia: Ponad 60 proc. Finów gotowych zaszczepić się przeciwko koronawirusowi

Dwie trzecie Finów ma zamiar poddać się szczepieniom przeciwko Covid-19, jeśli takie będzie zalecenie. Podczas pierwszej fali epidemii na wiosnę gotowość wyraziło 70 proc. badanych – wynika z opublikowanego w środę sondażu.

W badaniu Fińskiego Instytutu Zdrowia (THL) monitorującego epidemię i wydającego ogólnokrajowe rekomendacje w tym zakresie, gotowych zaszczepić się przeciwko Covid-19 było 64 proc. respondentów. 20 proc. odpowiedziało, że nie przyjęłoby szczepionki, a 16 proc. nie miało zdania w tej kwestii.

"Wiosną ludzie uznawali prawdopodobieństwo zachorowania na chorobę wywołaną koronawirusem za wyższe niż obecnie, jesienią" - czytamy w komunikacie THL.

Najnowszy sondaż THL na temat szczepionek został przeprowadzony na przełomie listopada i grudnia. Odpowiedzi udzieliło około 1000 osób. Kolejne badanie zostanie przeprowadzone zimą przyszłego roku.

Według fińskich epidemiologów, zaszczepienie populacji na poziomie 60-70 proc. zagwarantowałoby bezpieczną sytuację.

W ostatnich dniach prezydent Sauli Niinisto, odpowiadając na pytania radiosłuchaczy z okazji narodowego święta niepodległości (6 grudnia), zadeklarował, że przyjmie szczepionkę bez wahania, "wtedy, gdy nadejdzie jego kolei szczepień". Także premier Sanna Marin oświadczyła w wywiadzie telewizyjnym, że razem z małżonkiem zamierza się zaszczepić. "W pierwszej fazie dzieci raczej nie będą szczepione. Nie wiemy jeszcze, jak szczepionka na nie wpływa" - zaznaczyła przy tym w wywiadzie telewizyjnym.

Według przyjętej przez fiński rząd strategii szczepionki w pierwszej kolejności mają być skierowane do pracowników służby zdrowia i służb socjalnych, następnie do osób starszych i ludzi z grup ryzyka. Szczepienia mają być dobrowolne i bezpłatne, a celem jest zaszczepienie całego społeczeństwa. Finlandia uczestniczy we wspólnym unijnym zakupie szczepionek.

Fińska Agencja Prasowa (STT) odnotowała, że część Finów może sceptycznie podchodzić do nowej szczepionki, ponieważ pamięta (sprzed około dziesięciu lat) szczepionkę przeciwko świńskiej grypie i ujawnione po akcji szczepień powikłania. U osób zaszczepionych ryzyko zachorowania na narkolepsję było dziesięciokrotnie większe. Chorobę tę po szczepieniach zdiagnozowano w kraju u ponad 200 osób, z czego większość u dzieci i młodzieży.

W 5,5-milionowej Finlandii od początku pandemii potwierdzono blisko 29 tys. przypadków koronawirusa (w związku z Covid-19 poinformowano o ponad 430 przypadkach śmiertelnych). W ostatnich tygodniach raportowana jest większa liczba nowych zakażeń (dziennie ok. 300-500 przypadków), ale w kraju i tak utrzymuje się wciąż jedna z najłagodniejszych sytuacji epidemicznych w Europie.

