Finlandia: Potwierdzony przypadek koronawirusa u turystki z Chin

W szpitalu w Rovaniemi, na północy Finlandii, u turystki pochodzącej z chińskiego miasta Wuhan zdiagnozowano koronawirusa - potwierdziły w środę wieczorem fińskie służby medyczne.

Według Fińskiego Instytutu Zdrowia (THL), jednostki badawczej podległej ministerstwu zdrowia i spraw socjalnych, jest to pierwszy potwierdzony przypadek zakażenia koronawirusem w Finlandii.

Chińska turystka zgłosiła się do przychodni w Ivalo w Laponii, na północy Finlandii, z objawami podobnymi do infekcji grypowej. Stamtąd odesłano ją do szpitala w Rovaniemi, który przesłał pobrane od niej próbki do badania w Helsinkach.